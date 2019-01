Ecco la bozza | reddito anche a stranieri residenti da 10 anni | carcere fino a sei anni

huffingtonpost

: Ecco i 'paletti' del reddito di cittadinanza (secondo l'ultima bozza del decreto) #redditocittadinanza… - askanews_ita : Ecco i 'paletti' del reddito di cittadinanza (secondo l'ultima bozza del decreto) #redditocittadinanza… - LaPresse_news : Reddito di cittadinanza e pensioni: ecco la bozza del decreto - VELOSPORT1960 : La bozza del decreto. Dal 1° marzo i circa 5 milioni di potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per ildi cittadinanza e quota 100. E' quanto emerge da unadel provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione deldi cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Ildi cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di povertàdai comunitari e dagli extracomunitari purché abbiano un permesso di lungo soggiorno e sianoin via continuativa in Italia da almeno 10al momento della presentazione della domanda. Lo si legge nelladel decreto su Quota 100 e suldi cittadinanza. Le famiglie composte da soliche potrebbero accedere alsecondo le tabelle allegate al testo sono 259.000 per una spesa di 1,58 ...