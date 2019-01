Ecco il bar dove si paga con i dati personali

Chelsea - affondo per Barella : Ecco l'offerta al Cagliari : La sessione invernale del calciomercato è colma di indiscrezioni, colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Nei taccuini dei direttori sportivi, in questo periodo, finiscono soprattutto giovani utili ...

[La storia] I supermarket di Amazon senza cassieri e casse sbarcano in Europa. Ecco come funzionano : Secondo alcune indiscrezioni dei media Jeff Bezos sarebbe pronto ad aprire a Londra il primo Amazon Go , il rivoluzionario supermarket senza cassieri e casse lanciato all'inizio dello scorso anno a ...

Napoli - ieri nuovo affondo per Barella : Ecco la strategia con il Cagliari : Secondo il Corriere dello Sport , ieri nuovo passo di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per strappare Barella al Cagliari : 'Dopo le chiacchierate tra presidenti, ieri è andato in scena un nuovo contatto tra il ...

Tiberio Timperi - la gaffe imbarazzante su Amadeus : Ecco che cosa ha detto del collega : Tiberio Timperi ha chiuso l’ultima puntata de La Vita in Diretta del 2018 con un’imbarazzante gaffe sul collega Amadeus. Al termine della sua trasmissione infatti, Timperi ha voluto ricordare ai telespettatori l’appuntamento serale con L’anno che verrà, andato in onda il 31 dicembre su Rai 1 e condotto proprio da Amadeus. “Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una ...

Imbarazzo per Federica Panicucci durante il Capodanno in Musica di Mediaset - Ecco cosa è successo : Imbarazzo in diretta per Federica Panicucci durante la notte di Capodanno. La conduttrice di Canale 5 ha accompagnato i telespettator i Mediaset nel corso della serata verso il nuovo anno con ...

Il ladro più sveglio del mondo? Si trova in Oregon. Ecco come finisce il suo tentativo di rubare una biciletta : La polizia di Gladston, in Oregon, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video registrato dalla telecamere di sorveglianza della loro stazione. Il filmato mostra un ragazzo, con il volto coperto, mentre prova a rubare una bicicletta parcheggiata proprio davanti alla finestra con l’insegna della polizia. Dopo qualche secondo, ovviamente, appare un agente che lo blocca e poi, con l’aiuto dei colleghi, lo ammanetta e lo porta ...

Napoli - Ecco la decisione su Barella : Il Napoli abbandona la pista Nicolò Barella . Secondo Rai Sport , il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di mollare il centrocampista del Cagliari : troppo alta la richiesta di Giulini .

Allarme smog in Lombardia : stop agli Euro 4 e limiti anche nel riscaldamento domestico - Ecco tutte le misure : Da domani, primo gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi ...

Celle e cocktail : Ecco il bar-prigione con le sexy cameriere vestite come i detenuti : C'è chi avrebbe pagato oro per uscirne e chi oggi invece paga un prezzo , più che accessibile, per entrarci. È il 'bar-prigione' situato nella città turca di Yalova, sul lato sud-orientale del Mar di ...

Pompei - l’ultimo ritrovamento : Ecco il cavallo bardato di un comandante : Pompei non smette di regalare emozioni. Un terzo cavallo con ricca bardatura militare, probabilmente di un comandante, è stato scoperto nella stalla di Civita Giuliana, all’interno degli scavi archeologici di Pompei. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della recente campagna di scavo nella zona nord fuori le mura del sito archeologico. L’intervento ha portato alla luce una serie di ambienti di servizio di una grande villa suburbana conservata ...

Ecco il reddito di cittadinanza : M5s al lavoro per aprile - ma la Lega guarda al modello lombardo : Il governo ha quattro mesi per realizzare la misura, ma il partito di Matteo Salvini insiste che non sia assistenzialismo

Ecco come sarà il reddito di cittadinanza : M5s al lavoro per pagarlo da aprile - ma la Lega spinge per il 'modello Lombardia' : Il conto alla rovescia del governo giallo-verde per attuare il reddito di cittadinanza partirà l'8 gennaio, al più tardi il 15, e da quel momento ci saranno quattro mesi per mettere in moto la ...

'Room 120' : il nuovo progetto della band imperiese 'Roommates' sbarca su YouTube/Ecco di cosa si tratta : ...dal dicembre 2018 e per tutto il 2019 la band proporrà sul suo canale YouTube un calendario di video di rivisitazioni di brani che la band stessa ha proposto in questi anni nei loro spettacoli live. ...

Ospedale del Mare - riEcco le barelle in terapia intensiva cardiologica : barelle in corridoio e soluzioni di fortuna come monitor appoggiati sui container dei rifiuti speciali. E' accaduto e accade, al sesto piano della torre HD1 nell'attrezzatissimo Ospedale del Mare dove ...