Di Maio a Novi Ligure su Pernigotti | marchio e lavoratori devono continuare

Di Maio alla Pernigotti : 'deve restare a Novi ligure' : Il ministro del Lavoro incontra i dipendenti e promette una trattativa ad oltranza. Martedì ci sarà un incontro al ministero per fare il punto con eventuali acquirenti. Fra questi il gruppo Sperlari. ...

Di Maio : «Quota 100 a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Le novità Domani il «dossier Italia» all’esame Ue : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Di Maio : tante buone novità - ore decisive : 9.08 Di Maio difende la Manovra e assicura: "nelle prossime ore" si chiuderà, senza tagli al reddito di cittadinanza o a quota 100."novità tante e buone,tagliamo fino a 40% le pensioni d'oro, e 30% dei premi Inail. Poi gli incentivi per auto non inquinanti",ha detto a Radio 2 "Tutto quel che potevamo fare lo abbiamo fatto.La Manovra mantiene le promesse e stiamo anche offrendo all'Ue una riduzione del deficit che ci permette di stare non del ...