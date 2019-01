Colpo basso dei governatori di sinistra | ecco i ricorsi contro il dl Salvini

ilgiornale

: @matteosalvinimi Tirare in ballo il figlio, che colpo basso dato che sei anche padre tu stesso! 'Fatti una cantata,… - stableasatable : @matteosalvinimi Tirare in ballo il figlio, che colpo basso dato che sei anche padre tu stesso! 'Fatti una cantata,… - Destini01294036 : RT @Kiaretta92: QUESTO È UN COLPO DAVVERO TROPPO BASSO, AVEVO 11 ANNI ???? -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dopo i sindaci, i. Non si ferma la crociata dellail dl. I politici contrari al decreto sulla sicurezza le stanno pensando tutte per mettere i bastoni tra le ruote alle norme inserite dal governo gialloverde. E così, dopo la decisione di Orlando di sospenderne l'applicazione, ora è la Toscana a presentare un ricorso alla Corte Costituzionale. Il testo è pronto e la deliberà sarà approvata lunedì. Lo stesso, peraltro, potrebbe fare anche il Piemonte guidato da Sergio Chiamparino. Secondo il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, i sindaci "fanno bene a ribellarsi ad una legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità organizzata, aumentando l'insicurezza". In attesa delle eventuali decisioni della Corte Suprema - spiega Rossi - "lo ...