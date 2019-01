Colpita da un razzo al petto a Capodanno | denunciato un carabiniere per lesioni gravi

Botti - donna Colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Botti - donna Colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Benevento - donna 36enne Colpita al petto da un razzo : è gravissima : Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo di Benevento dopo essere stata colpita al petto dalla scheggia di un grosso ordigno esploso all'esterno...

Cesate - 23enne ustionato da petardo Grave donna Colpita da razzo ad Avellino : Nel napoletano, una bomba carta sradica un bancomat e piccoli ordigni sono stati lanciati contro una autoambulanza del 118.