Bologna Dal 7 al 31 gennaio iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali

Calciomercato Bologna - arrivano Sansone e Soriano dal Villareal : Calciomercato Bologna – Stando a quanto riportano gli esperti di Calciomercato di “Sky Sport”, ma che confermano anche gli altri addetti al settore, il club emiliano ha trovato l’accordo con il Villarreal per un doppio trasferimento. A Casteldebole arrivano Roberto Soriano e Nicola Sansone. Si concretizza così la prima richiesta di Filippo Inzaghi che aveva […] L'articolo Calciomercato Bologna, arrivano Sansone e ...

Bologna. Biblioteche : gli appuntamenti dal 3 al 9 gennaio : Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per

Bologna - 88enne picchiata dal suo aiutante rumeno finisce in ospedale : Grave aggressione commessa da un cittadino straniero ai danni di una signora anziana residente a Bologna.Il fatto, avvenuto durante la notte di Capodanno, si è verificato all"interno dell"abitazione della vittima, che è stata brutamente pestata dal suo collaboratore domestico rumeno.Il 38enne, che da qualche tempo abitava nella stessa casa della sua assistita, svolgeva per lei diverse mansioni e fino a quel momento non aveva mai dato cenni di ...

Napoli - che fatica col Bologna ma alla fine è 3-2 : - 9 dalla Juve : Il Napoli batte il Bologna 3-2 in un posticipo della 19/a giornata del campionato di serie A di calcio. Dopo un buon avvio azzurro, felsinei vicinissimi al vantaggio con Poli servito da Palacio al...

Napoli-Bologna - diretta dalle 18 : dimenticare San Siro e ripartire : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Bologna - polemica sulla vignetta pubblicata dal Comune per pubblicizzare la card dei musei 'E' sessista'. E sparisce dal web : Appare nelle storie Instagram del Comune di Bologna e un attimo dopo scompare. Si tratta della vignetta che promuove la la card dei musei, rimossa perchè giudicata 'sessista' dall'assessore alla ...

LIVE Napoli-Bologna : la partita in diretta dal San Paolo : Allo stadio San Paolo di scena la gara Napoli-Bologna, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, in programma nel tardo pomeriggio di oggi 29 dicembre con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. Dirige l'incontro Napoli-Bologna il signor GianPaolo Calvarese della sezione AIA di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Galetto della sezione AIA di Rovigo e Cecconi della sezione AIA di Empoli. Al Var ci sarà il signor Doveri della ...

Quelli dal Sangue Azzurro : Napoli-Bologna con la maschera di Koulibaly : A quasi tre anni da Napoli-Carpi Lazio-Napoli del febbraio 2016 come Inter-Napoli del Natale 2018. Con quasi tre anni di mezzo, il calcio italiano non cambia le sue cattive abitudini, e allora il San Paolo risponde. L’iniziativa pensata e attuata per Napoli-Carpi (il match successivo a quello contro la Lazio del 2016) sarà replicata domani per Napoli-Bologna. La maschera ritagliata di Koulibaly sarà indossata da tutti i tifosi che vorranno ...

Istituzione Bologna Musei : tutti gli appuntamenti dal 28 dicembre al 3 gennaio : Ogni settimana i Musei Civici di Bologna propongono un ricco calendario di appuntamenti, per svelare le loro collezioni e raccontare

Bologna-Lazio 0-0 La Diretta Immobile parte dalla panchina - gioca Caicedo : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la ...

Bologna : un rinforzo dalla Juve : Il Bologna mette nel mirino 3 giocatori per gennaio: come scrive il Corriere dello Sport , si tratta di Sansone del Villarreal , Soriano del Torino e Spinazzola della Juve.

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Diretta Chievo-Inter e Parma-Bologna dalle 18 : formazioni ufficiali e dove vederle in tv : TV : Sky Sport 253. Diretta Chievo-Inter Diretta Parma-Bologna Diretta Chievo Inter parma Bologna Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Vasco Rossi porta i regali ai bambini dell'ospedale Rizzoli a Bologna | VIDEO : Il cantante presente come ogni anno all'evento della onlus Ansabbio per i piccoli pazienti della struttura