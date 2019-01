Toninelli contro Autostrade | Ancora falle nella rete E propone la barriera

Autostrade - aumento pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Roma - gli ncc protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

Ncc - la protesta dagli autisti fuori dal Senato. Le urla contro il governo : “Buffoni - buffoni”. Poi i cori contro Toninelli : La protesta dei noleggiatori con conducente è arrivata sotto Palazzo Madama, dove gli autisti hanno protestato con cori e fischi nei confronti del governo e, in particolare, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Da gennaio, dovrebbe entrare in vigore un decreto legge, contestato negli scorsi anni e sempre rinviato, che li costringe a rientrare nella rimessa alla fine di ogni corsa. L'articolo Ncc, la protesta dagli autisti fuori dal ...

La protesta degli Ncc sotto al Senato. Bandiere dei 5 stelle in fiamme e cori contro Toninelli : Attimi di tensione durante il presidio di Ncc a piazza della Repubblica, a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti della polizia locale, ci sarebbe stata una "caccia" al vigile da parte dei manifestanti. Un agente sarebbe stato accerchiato da una trentina di persone rischiando il linciaggio. Sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per metterlo a riparo. Ora i manifestanti sono fermi all'altezza della Prefettura. Un ...

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e

L'avvocato di Toninelli protesta contro Natangelo sul Fatto : "Vignetta indegna - lede la dignità dei disabili" : Una vignetta "indegna", "lesiva della dignità delle persone disabili". Questo, in sintesi, il pensiero delL'avvocato Ivano Iai, legale di Danilo Toninelli, in una lettera inviata al Fatto Quotidiano in risposta alla vignetta pubblicata ieri dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. Nel disegno, firmato da Natangelo, il soggetto ritratto sosteneva che il M5s "ama i disabili. Guarda Toninelli: con tutti i problemi che ha lo abbiamo Fatto ...

E-R chiede incontro a Conte e Toninelli : BOLOGNA, 11 DIC - L'Emilia-Romagna chiede al premier Giuseppe Conte e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli "un incontro urgente sulle infrastrutture regionali, in primis il Passante di Bologna e ...

Vignetta anti-Toninelli - è scontro tra Vauro e Marco Travaglio : «Una censura». «No, una Vignetta sbagliata». È botta e risposta tra il vignettista Vauro e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Uno scontro che nasce dalla mancata pubblicazione, sul ...

Tav - urla contro Toninelli durante questione time in Senato. Il ministro : “Orgoglioso di essere contestato da voi” : – Il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato contestato durante il question time dai senatori dell’opposizione, che l’hanno accusato di “non rispondere alle domande” sulla Tav Torino-Lione. “Abbiamo assistito a un comizietto imbarazzante e imbarazzato” ha detto durante la replica il senatore Margiotta. ” “Evidentemente vogliono che io ribadisca che mi ...

I costi della ricostruzione del viadotto. Scontro Toti-Toninelli sulle accise| : Ennesimo, lungo battibecco fra governatore e ministro, questa volta sull’emendamento alla “manovra” relativo alle tasse sui carburanti

De Luca contro Toninelli : 'Ha le allucinazioni - questo vede montagne e mari che si aprono' : Ieri a Lira TV, l'attuale governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha raccontato, con il solito sarcasmo che lo contraddistingue, le questioni politiche italiane dell'ultima settimana, lanciando frecciatine all'indirizzo prima del sindaco di Roma Virginia Raggi, assolta dopo l'inchiesta sulle nomine in comune, e poi all'indirizzo di Danilo Toninelli, per la famigerata e contestata esultanza a pugno chiuso, che ha avuto luogo un ...