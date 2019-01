SuperLega volley | il calendario della 16^ giornata 5-6 gennaio | programma | orari | tv e

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 15^ giornata. Pinali si rivela a Modena - Vettori gigante - Piano e Lanza al top : Nel weekend si è disputata la 15^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. OSMANY JUANTORENA. Civitanova non ha problemi a sbarazzarsi di Ravenna, la Lube espugna il Pala De Andrè senza difficoltà ma la Pantera ci mette sempre il suo zampino con 14 pregevoli punti conditi dal 57% in attacco e dal 65% in ...

Volley - SuperLega Perugia rischia e vince al tie break. Trento sempre più vicino : ROMA - Cambio al vertice sfiorato nella quindicesima giornata della Superlega di Volley. Perugia infatti annulla un match point e alla fine riesce ad avere la meglio sulla Calzedonia Verona al tie-...

Volley : SuperLega - Perugia soffre con Verona - Modena e Civitanova ok : I TABELLINI- VERO Volley MONZA - TOP Volley LATINA 3-1, 20-25, 25-22, 25-23, 25-21, VERO Volley MONZA: Orduna 2, Plotnytskyi 16, Yosifov 3, Ghafour 15, Dzavoronok 21, Beretta 6, Rizzo, L,, Giannotti 0,...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - Perugia si salva con Verona. Trento a -1 - Civitanova e Modena vincono : Non ci sono soste per la SuperLega, oggi si è completata la 15^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia si conferma al comando della classifica ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Sora nell’anticipo. I Campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break: dopo un drammatico finale di terzo ...

DIRETTA/ Ravenna Civitanova - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : è finita! - volley SuperLega - : DIRETTA Ravenna Civitanova streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley per la Superlega di pallavolo , oggi 30 dicembre, .

Volley oggi - SuperLega 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Restano cinque partite per completare la seconda giornata del girone di ritorno della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Itas Trentino e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e dopo la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Emma Villas Siena disputata il 13 dicembre, scendono oggi in campo le altre dieci formazioni impegnate. Perugia accoglie Verona per ...

Volley : SuperLega - Trento asfalta anche Sora : LA CRONACA DEL MATCH- Per l'ultimo impegno dell'anno solare Angelo Lorenzetti decide di tenere a riposo lo schiacciatore Russell , comunque a referto, , facendo spazio nello starting six a Van ...

Volley - SuperLega 2019 : Trento travolge Sora e trascorre una notte da capolista : notte da capolista per l’Itas Trentino che travolge con un secco 3-0 tra le mura amiche la Globo Banca del Frusinate Sora e scavalca Perugia in attesa dell’impegno degli umbri domani in casa contro Verona. L’unica fase di equilibrio è la prima parte del set di apertura con Sora che cerca di mettere in difficoltà i padroni di casa e ci riesce fino al 6-4 del primo set. Trento piazza un break di 4-0 e scatta avanti 8-6, poi tiene a distanza di ...

Volley : SuperLega - a Siena arriva il centrale belga Van De Voorde : Siena - Ancora un'importante operazione di mercato conclusa dall' Emma Villas Siena. La società del presidente Bisogno si è garantita i servigi del centrale belga Simon Van De Voorde che in Italia ha ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - prosegue la lotta Perugia-Trento. Civitanova in scia - Modena per rialzarsi : La SuperLega non conosce soste e, dopo aver giocato a Santo Stefano, torna in campo nel weekend del 29-30 dicembre per la 15^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile entra nel vivo del girone di ritorno e sono tanti i temi caldi all’ordine del giorno, il turno si preannuncia scoppiettante e avvincente con possibili colpi di scena che potrebbero rimescolare le carte. Trento aprirà le danze nell’anticipo di sabato ...

SuperLega volley 2019 - gli orari delle partite del 30 dicembre. Calendario - programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 29-30 dicembre si giocherà la 15^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non ci sono soste per il torneo che prima di Capodanno vivrà il secondo turno del girone di ritorno, si preannuncia grande spettacolo con diverse partite interessanti e avvincenti. Prosegue la lotta al vertice tra Perugia e Trento: i dolomitici anticiperanno a sabato contro Sora, partendo con tutti i favori del ...

Volley : SuperLega - Latina ingaggia lo sloveno Ziga Stern : ... ha ottenuto il via libera per scendere in campo in occasione della partita con Perugia , quella giocata davanti a 2.386 spettatori che hanno affollato il nuovissimo palazzetto dello sport di viale ...