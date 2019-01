Nel decreto su Quota 100 anche la riforma della governance Inps | ipotesi commissario fino

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo Nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio Nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

Decreto Sicurezza - Orlando : “Ho sospeso l’applicazione per i diritti umani”. E a ToniNelli : “Pupo Nelle mani di Salvini” : “Voglio difendere i diritti umani dei migranti, che sono persone”. Davanti a centinaia di persone, che partecipano a un sit di sostegno davanti a palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il Decreto Sicurezza e il ministro Matteo Salvini. “Al suo nervosismo – dice – rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco: ho sospeso l’applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che ...

Decreto sicurezza - don Aldo AntoNelli : io sto con i sindaci e contro Salvini. Non riconosciuti i diritti costuzionali : Anche don Aldo, da sempre attento a quello che accade in Italia e nel mondo, è sceso in campo e ha detto la sua. 'Io sto con i sindaci, i quali non contestano la Legge sulla sicurezza in quanto tale, ...

Rincari autostrade - ToniNelli firma il decreto : "Stop aumento dei pedaggi" : L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: "Ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi ...

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E compra i terreni di sei aziende Nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

Ncc - il governo pronto al decreto Nella notte. I tassisti bloccano i servizi a Roma - i noleggiatori : “Faremo come i gilet gialli” : Il maxiemendamento passato all’ora di pranzo aveva scontentato tutti, tassisti e noleggiatori, che da giorni avevano dato vita a un braccio di ferro col governo per rivendicare ciascuno i propri diritti. Poi con lo stralcio della norma sugli Ncc che avevano promesso di “fare come i gilet gialli“, lo scontento è stato solo dei tassisti che in serata hanno bloccato il servizio a Roma, alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino, ...

Prete chiude chiesa per Natale contro Decreto Salvini/ Don Paolo FariNella scomunica Ministro : "Gesù migrante" - IlSussidiario.net : Prete di Genova, Don Paolo Farinella chiude chiesa per Natale in obiezione di coscienza contro il Decreto Salvini: 'Gesù era il migrante dei migranti'

Pane - l'ultima truffa sui prodotti congelati : l'errore Nel decreto - che cosa ci nascondono : Dopo un' attesa durata oltre dodici anni e infinite promesse mai mantenute da parte dei politici di turno, finalmente arriva il decreto sul Pane che fa un po' di chiarezza e permetterà di distinguere ...

Meno vantaggi per i migranti e più tutela della sicurezza personale Nel decreto di Salvini : Il Decreto sicurezza è stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assemblea della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier Salvini, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Il Decreto ...

Decreto Salvini - Nel mirino 3.500 immigrati a Napoli : Legge sicurezza e immigrazione. Che cosa succederà a Napoli quando le norme entreranno in vigore? Le domande sono almeno due. La prima: che fine faranno i poco più di 3500 migranti censiti e ...

Cosa c’è Nel decreto sicurezza : (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Mercoledì 28 novembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva – con 396 sì e 99 no – il decreto sicurezza fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che adesso è legge dello stato. A favore del provvedimento si sono schierati, oltre alla Lega, anche Forza Italia e Fratelli d’Italia – ricompattando così di fatto il fronte del centrodestra – oltre all’altro partner di governo, ...

Fatturazione elettronica 2019 : tutti gli esclusi - novità Nel decreto fiscale : Il Decreto fiscale approvato, con tanto di emendamento omnibus, ha modificato leggermente l’impianto del testo iniziale, anche in materia di Fatturazione elettronica 2019. L’ultimo emendamento approvato propone l’esonero dall’obbligo per gli operatori sanitari. Categoria che dunque, a Decreto approvato, si aggiungerà a tutti gli altri beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di invio. Vediamo un po’ più in dettaglio la mappa di tutti gli esclusi ...

Ecco cosa c'è Nel decreto sicurezza : ... viene esteso agli indiziati per terrorismo e altri reati contro lo Stato e l'ordine pubblico, e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, ...