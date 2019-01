Montagna | ritrovato morto escursionista scomparso nella bergamasca

Biella - ritrovato il corpo di Riccardo - il 28enne scomparso : era andato da solo in Montagna : Il cadavere di Riccardo Nerva, il 28enne scomparso da giovedì, è stato ritrovato dai volontari del soccorso alpino. La sorella ieri aveva pubblicato un appello su Facebook: "Mio fratello si è allontanato per andare a camminare in montagna il 27 mattina".Continua a leggere