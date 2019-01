Maltempo | a Chieti il Sindaco il cimitero | visite rischiose per il ghiaccio

Maltempo : nel chietino i comuni attivano il Coc : Non ha creato particolari problemi a Chieti la prima nevicata dell’anno, venuta giu’ intorno alle 6 e che ha prodotto un accumulo di pochissimi centimetri. Il Comune ha attivato il Coc, i mezzi del Piano neve, in azione gia’ dalla notte,hanno provveduto alla salatura delle strade e allo spazzamento. Transennate e chiuse al traffico dalla Polizia Municipale, come accade ogni volta che nevica, le strade in discesa. Un problema di ...