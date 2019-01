Il sindaco Orlando ' disobbedisce' e il mistero dell' ispezione della Digos

Il sindaco Orlando 'disobbedisce' e la Digos si presenta all'anagrafe di Palermo : Palermo, 4 gen., askanews, - Visita degli agenti della Digos di Palermo questa mattina all'Ufficio Anagrafe del capoluogo siciliano. Lo scorso 21 dicembre il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ...

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

CAROLINA VARCHI - FDI - AD ´OMNIBUS´ SU LA7 ATTACCA IL sindaco Orlando SULLA SOSPENSIONE DEL DECRETO SICUREZZA : ´VUOLE DISTOGLIERE L'... : 3 gennaio 2018 Sull'opposizione di alcuni sindaci, tra i quali Leoluca ORLANDO, al dl SICUREZZA, si registra la presa di posizione di CAROLINA VARCHI, deputato nazionale di Fratelli d'Italia. "Da ...

DL Sicurezza - Salvini a Orlando : “Dimettiti! Vai a fare il sindaco nei paesi dei finti profughi” : Salvini torna a rispondere al sindaco di Palermo; Orlando e a tutti quei sindaci che vogliono seguire la linea del sindaco del capoluogo siciliano “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento ...

Palermo - sindaco Orlando : 'Dl sicurezza disumano - io non arretro' : "Non arretro, ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbidienza". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo la sua decisione di "boicottare" le disposizioni sui migranti ...

'Non arretro - ho fatto mio dovere di sindaco' - dice Orlando dopo lo strappo sulla sicurezza : La reazione di Salvini conferma il degrado della cultura politica del nostro Paese. Considero la posizione di Salvini e questo provvedimento un insulto agli italiani e alla Costituzione. Io ero ...

"Non arretro - ho fatto mio dovere di sindaco" - dice Orlando dopo lo strappo sulla sicurezza : "Non arretro, non c'è motivo di arretrare, io ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbidienza, né di obiezione di coscienza. Ho assolto alle mie funzioni istituzionali di sindaco, l'ho fatto in modo formale il 21 dicembre, senza fare alcun comunicato". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tornato a parlare della sua decisione di non ...

Caso Palermo - il sindaco Orlando può sospendere il decreto sicurezza? : Foto LaPresse – Guglielmo Mangiapane Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato ordine di congelare l’applicazione di una parte relativa all’immigrazione del decreto sicurezza e più nello specifico dell’articolo 13 della legge 132, quello che nega la possibilità di iscriversi all’anagrafe – e conseguentemente di ottenere la residenza – ai possessori di un permesso di soggiorno. Si apre in questo modo ...

Migranti - sindaco Orlando blocca Dl Sicurezza : “È disumano - io e Salvini giochiamo sport diversi” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha sfidato il ministro degli Interni: "Salvini gioca una partita con delle regole diverse dalle mie. Lui gioca a cricket e io a volley. giochiamo due sport diversi, due partite su due campi diversi. Purtroppo i palermitani e gli italiani tutti subiranno le conseguenze in termini di alimentazione dell'odio razziale".Continua a leggere

Decreto Sicurezza : il sindaco di Palermo Orlando sfida Salvini sospendendo la misura : E' un rapporto non facile quello tra Matteo Salvini ed i sindaci. Almeno quelli non legati alla sua corrente politica. Un legame divenuto burrascoso già dalle prime disposizioni da leader del Viminale, quando chiuse i porti alle Ong e alcuni tra i primi cittadini erano disposti ad aprirli contravvenendo al suo ordine. Adesso lo scontro non è sulle emergenze. Protagonista della vicenda, oltre al numero uno della Lega, è il sindaco di Palermo ...

Il sindaco di Palermo Orlando non applica il dl sicurezza. La reazione di Salvini : Roma, 2 gen., askanews, - 'Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare 'disobbedienza' sugli immigrati...'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...