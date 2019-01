Gomorra 4 in onda dal 29 marzo su Sky Atlantic | il teaser Video

Gomorra - ecco la data : in onda dal 29 marzo su Sky Atlantic : È stata fissata la data d'arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l'Italia, della quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in ...

Gomorra 4 - c'è la data ufficiale della messa in onda : L'ultimo ciak verrà battuto in questi giorni dopo otto mesi di riprese che hanno portato la macchina produttiva di Gomorra " La serie da Napoli " fra le location anche la Città della Scienza, per la prima volta dall'incendio che ha distrutto la vecchia struttura a Londra, a Bologna e a Reggio Emilia, per poi tornare a Napoli per le scene finali dei nuovi 12 episodi . Più di 100 ...

