F1 – Raikkonen ha già dimenticato la Ferrari | Iceman concentrato sulla Sauber | “sarà

F1 – Leclerc si prende l’eredità di Raikkonen - Ross Brawn però già lo tramortisce : “soffrirà perchè…” : Il direttore generale della Formula 1 ha analizzato l’arrivo di Leclerc in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulle difficoltà che dovrà affrontare Il 2019 sarà un anno importante per Charles Leclerc, quello del debutto sulla Ferrari. Il pilota monegasco sostituirà Kimi Raikkonen al volante della Rossa a partire dall’imminente Mondiale, affiancando Sebastian Vettel nella corsa al titolo mondiale. ph. twitter Scuderia ...

Kimi Raikkonen omaggiato da Shell per il suo addio alla Ferrari : Le riprese della sua ultima pubblicità vengono intervallate da filmati che mostrano l'ex campione del mondo 2007, l'ultimo a vincere in Formula 1 con Ferrari. L'omaggio di Shell al finlandese Kimi ...

F1 - Raikkonen senza rimpianti : “ho già lasciato la Ferrari una volta - ma in questa occasione…” : Il pilota della Ferrari ha analizzato la sua avventura in Ferrari, sottolineando come si trattasse del momento giusto per andare via Tanti ricordi, un titolo mondiale e tanta voglia di continuare a stupire. Kimi Raikkonen chiude la porta al passato, concentrandosi sul presente e sul futuro che, per i prossimi due anni, sarà ancora in Formula 1. photo4/Lapresse Il pilota finlandese si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, parlando ...

F1 – Il rispetto sopra ogni cosa - Kimi Raikkonen omaggia Vettel : ‘l’addio’ al tedesco è da applausi [FOTO] : Kimi Raikkonen in Italia per un’ultima visita in casa Ferrari: l’omaggio a Sebastian Vettel è da applausi Ancora qualche piccolo momento in casa Ferrari per Kimi Raikkonen prima di immergersi del tutto nella sua nuova avventura con l’Alfa Sauber Romeo. Il pilota finlandese ha già trascorso la cena natalizia con la sua nuova squadra, ma è volato oggi in Italia per un ultima visita a Maranello, dove ha incontrato anche il ...

F1 - l’Alfa-Sauber già entusiasta di Kimi Raikkonen : il commento di Vasseur è… ‘celestiale’! : Il team principal ha parlato delle prime settimane di lavoro con Raikkonen, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo L’avventura di Raikkonen in Alfa-Sauber è già cominciata, il finlandese si è già fatto vedere più volte in fabbrica ad Hinwil per seguire da vicino lo sviluppo della monoposto. Un comportamento esemplare quello del finlandese, che punta a migliorare ulteriormente il livello del team, continuando a scalare la ...

F1 - nostalgia della Ferrari per Raikkonen : Kimi sfoggia il… Cavallino anche nel box della Sauber [FOTO] : Nel corso della mattinata di test ad Abu Dhabi, Kimi Raikkonen è stato beccato con una maglia della Ferrari indossata sotto la tuta dell’Alfa-Sauber E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Kimi Raikkonen in Alfa-Sauber, il pilota finlandese ha lasciato la Ferrari domenica e si è tuffato in questa nuova esperienza biennale. Iceman si è calato subito nell’abitacolo per affrontare la prima giornata di test ad Abu ...

F1 - Ferrari - Raikkonen elogia Arrivabene : 'Il miglior boss con cui ho lavorato' : Parlando della sua , lunga, esperienza con la Rossa Raikkonen ha detto: " È certamente un privilegio guidare per loro, perché in ogni angolo del mondo sanno cos'è la Ferrari; conoscono la sua storia, ...