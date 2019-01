Borse | Milano in rialzo del 3% in scia a Wall Street - Indici in diretta

Borse - si tenta il recupero. Milano accelera ed è la migliore fra i listini europei : Dopo una giornata allarmante, lentamente, sembrano recuperare. Perché l'inizio dell'anno, per le Borse di mezzo mondo, in particolare per quelle asiatiche e per Wall Street, è iniziato con forti rallentamenti. Complice anche la crisi di Apple che, dopo la decisione di Tim Cook di rivedere al ribasso le sue previsioni sul fatturato per il primo trimestre fiscale, ha fatto tremare i mercati. Ma a spaventare le piazze, ieri, anche i timori di un ...

Borse europee in ripresa - Milano sale. Spread in calo a 265 : Partenza positiva per le principali Borse europee grazie ai segnali di distensione nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, sui temi commerciali. Il M inistero del Commercio cinese ha confermato che i ...

Il crollo di Apple travolge le Borse. Milano tiene - balzo dello spread : La riduzione dei target del primo trimestre da parte del colosso di Cupertino (-9% sul listino americano) si riflette sui titoli tecnologici e conferma i timori di un rallentamento globale dell'economia. Milano chiude a -0,61% grazie alle buone performance di Apple e Unipol...

Borse europee giù - Milano in rosso. Lo spread torna sopra quota 270 : Tutte in calo in chiusura le principali piazze europee . Giornata 'no' anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sale molto lo spread Btp-Bund: il differenziale tocca ...

Borse giù con tonfo Apple.Milano -0 - 61% : 18.12 Chiusura negativa per le Borse europee, appesantite del taglio delle stime di Apple che sta trascinando giù anche Wall Street (il Dow Jones viaggia sul -2%). Piazza Affari, al termine di una seduta in altalena, contiene tuttavia le perdite. L'indice Ftse Mib cede lo 0,61% a 18.218 punti. Male i bancari, gli industriali e il lusso. Crolla il titolo Stm. Bene gli energetici. Lo spread Btp-Bund sale a 275 punti base dai 253di ieri, con ...

Effetto Apple sulle Borse europee. A Milano giù i titoli del lusso : Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente dopo l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno. Anche Piazza Affari è oggetto di ...

Borse europee negative - Milano a -0 - 65% : 9.15 Apertura in calo per la Borse europee, sulla scia della debolezza delle piazze asiatiche penalizzate dal calo sulle previsioni di fatturato di Apple. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,65% a 18.211 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 255 punti, con rendimento del decennale al 2,71%. Londra -0,67%, Parigi -1,01% e Francoforte -1,07%. Euro a 1,1373 dollari e 122,20 yen sui mercati valutari europei.

Borse Ue miste - Milano chiude a +0 - 04% : 18.10 Le Borse europee, dopo un avvio in netto calo, recuperano nel finale. Piazza Affari inverte la rotta e chiude la prima seduta del 2019 in territorio positivo. L'indice Ftse Mib, arrivato a sfiorare -2%, segna +0,04% a 18.330 punti. Svetta la Juve (+10%). Bene gli energetici, spinti dalla ripresa del greggio. Contrastati i titoli bancari. Spread Btp-Bund in lieve calo, a 252punti base. Il rendimento giù al 2,69%. Londra chiude a +0,09%, ...

Borse in rosso - Milano lima le perdite : Mercati. Avvio negativo anche a Wall Street, in questa prima seduta del 2019 all'insegna dei ribassi: il Dow Jones e il Nasdaq perdono oltre un punto. Sui mercati di tutto il mondo pesano le incertezze, le aspettative economiche negative, sia asiatiche, in particolare cinesi, sia relative al Vecchio Continente. Le Borse europee dunque restano in rosso, anche se limano un ...

Le Borse europee risalgono dai minimi. Banche sotto pressione a Milano : Partite col piede sbagliato, le principali borse europee cercano di recuperare terreno risalendo dai minimi registrati in avvio di seduta, la prima del 2019. A pesare sul sentiment degli investitori ...

Il 2019 parte male per le Borse : banche sotto pressione a Milano : Tanto basta per alimentare le preoccupazioni degli investitori sulla frenata dell'economia globale, rafforzate peraltro dagli aggiornamenti macro diffusi poco fa in Europa. A dicembre il dato finale ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.17 Borse europee in calo, Milano a -0,72% Apertura in netto calo per le Borse europee, nella prima seduta del nuovo anno. Pesano le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,72% e l'All Share -0,9%. Scarto Btp-Bund tedesco a 252 punti con rendimento del decennale al 2,73%. Londra -1,27%, Parigi -1,87% e Francoforte -0,...