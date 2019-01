Bimbo 3 anni scende da auto padre | investito e ucciso

Partorisce un Bimbo - ma è in stato vegetativo da 10 anni. 'È stata violentata in ospedale' : Un'indagine per abuso sessuale è stata avviata dopo che una donna, in uno stato vegetativo permanente da 10 anni, ha dato alla luce un bambino nella struttura sanitaria di Phoenix dove era ricoverata ...

Vicenza - Bimbo di 11 anni trovato impiccato in casa dopo serata coi videogiochi : gravissimo : Il dramma in unì'abitazione di un paesino dell’ovest Vicentino dove il ragazzino è stato trovato dl fratello 14enne che era andato a chiamarlo per andare a dormire dopo una serata passata in salotto con i videogiochi. L’undicenne era appeso a un mobile con una sciarpa, in stato di incoscienza. Rianimato, è ora ricoverato in terapia intensiva.Continua a leggere

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un Bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Rubano presepe sulla tomba del Bimbo di 7 anni a Natale - la mamma : “Sono annientata” : La triste scoperta della mamma del piccolo Chicco, scomparso prematuramente a soli 7 anni in un tragico incidente stradale. La donna aveva addobbato la tomba con piccoli oggetti natalizi ma al suo ritorno nei giorni successivi ha trovato la lapide del figlio completamene saccheggiata: "Ogni Natale è un colpo al cuore, ma questo è ancora di più".Continua a leggere

Tra i regali di Natale non trova quello che aveva chiesto - Bimbo di 9 anni chiama la polizia : Il piccolo ha spiegato che non vi era niente di quello che aveva indicato nella letterina scritta a Babbo Natale. Gli agenti hanno cercato di riportare la pace nella famiglia, spiegando al bimbo che Babbo Natale, vista anche l'età avanzata, aveva probabilmente confuso la sua lista con quella di qualche altro bambino.Continua a leggere

Usa - Trump a un Bimbo di 7 anni : 'Sei grande per credere a Babbo Natale' : La sua era una delle numerose telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, l'ente che da oltre 60 anni "monitora" il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Migranti - Bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...