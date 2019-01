sportmediaset.mediaset

: L'#Atalanta e il futuro del Papu Gomez: la situazione - DiMarzio : L'#Atalanta e il futuro del Papu Gomez: la situazione - UgoBaroni : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta, il 'Papu' #Gomez palleggia in spiaggia con la moglie - Sport_Mediaset : #Atalanta, il 'Papu' #Gomez palleggia in spiaggia con la moglie -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Il "non ha smesso di allenarsi nemmeno in vacanza e come compagno ha trovato... laLisa. Con lei si è messo are inalla Maldive. "Meglio di tanti", ha commentato ...