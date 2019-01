Violenza psicologica | in Irlanda è diventata un reato

vanityfair

(Di giovedì 3 gennaio 2019) È più difficile da riconoscere e da dimostrare rispetto allafisica, ma può essere altrettanto dannoso. L’abuso psicologico ed emotivo nelle relazioni di coppia è stato riconosciuto come crimine, in. Il nuovo Domestic Violence Act 2018 è entrato in vigore martedì e prevede nuove forme di protezione per le vittime del «controllo coercitivo» che spoglia la persona della propria autostima.Il ministro irlandese della Giustizia Charlie Flanagan ha spiegato che la nuova legge «riconosce che l’effetto del controllo emotivo in una relazione intima può essere nocivo per le vittime proprio quanto il sopruso fisico. Questa nuova norma manda un messaggio preciso: la società non tollererà più la violazione della fiducia commessa da un partner contro l’altro in un contesto intimo». E gli aggressori rischieranno fino a 5 anni di prigione, secondo l’Irish Examiner.Da ...