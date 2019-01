Udine - bimba di 9 anni grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

