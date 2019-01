ilfattoquotidiano

: Tragedia di Sauze, quattro indagati per la morte della bambina morta sulla pista da sci [news aggiornata alle 14:52] - repubblica : Tragedia di Sauze, quattro indagati per la morte della bambina morta sulla pista da sci [news aggiornata alle 14:52] - Cascavel47 : Torino, bambina morta su pista sci: 4 persone della società che gestisce impianto iscritte nel registro indagati… - QPendulum : RT @fattoquotidiano: Torino, bambina morta su pista sci: 4 persone della società che gestisce impianto iscritte nel registro indagati https… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Quattrosono state iscritte nel registro degli indagatiprocura diper l’inchiesta sulla morte di Camilla Compagnucci, la bimba di 9 anni di Roma che ieri ha perso la vita finendo fuoricon gli sci a Sauze d’Oulx, in Val di Susa. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di dirigenti, ex dirigenti e tecnicidi gestione dell’, la Sestriere Spa.Già lo scorso anno i membri del direttivo dell’azienda erano stati indagati per la morte di un altro sciatore, Giovanni Bonaventura, 31 anni, deceduto il 30 gennaio sulladel Monte Fraiteve, a nemmeno 200 metri dal luogo dell’incidentepiccola. Il fascicolo di oggi potrebbe essere unito a quello già aperto nel 2018 per omicidio colposo.Camilla era in vacanza con il padre, Francesco, e stava scendendo lungo la‘Imbuto’, una rossa di ...