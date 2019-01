The Voice 2019 | spunta un problema per Simona Ventura

In forse The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura - si farà ma ad una condizione : l’annuncio di Carlo Freccero (video) : In una movimentata conferenza stampa, la prima da direttore di Rai2 bis, Carlo Freccero ha fatto chiarezza intorno ai rumors sul ritorno in tv di The Voice of Italy nel 2019 con Simona Ventura alla conduzione. Il neodirettore della seconda rete Rai, che ha definito complementare rispetto a Rai1 e alla quale imporrà una sferzata verso l'approfondimento e la satira, ha le idee chiare sul fronte dell'intrattenimento da talent. Il format di ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Carlo Freccero : «The Voice si farà solo se troviamo studi a disposizione. Non posso fare un’esclusiva a Simona Ventura» : Carlo Freccero L’approdo a The Voice di Simona Ventura - spoilerato da Mediaset – non è poi così scontato. A riferirlo Carlo Freccero, direttore di Rai 2, durante la conferenza stampa odierna in cui ha presentato, a grandi linee, il nuovo palinsesto del canale. Freccero ha rinnovato la sua stima per la conduttrice ma, subito dopo, ha messo in dubbio l’effettiva messa in onda della sesta edizione del talent show: “The ...

The Voice - Carlo Freccero : ‘Simona Ventura è la numero uno - ma non abbiamo gli studi’ : Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Simona Ventura a The Voice su Rai2 e di conseguenza il ritorno di SuperSimo in Rai e la rinnovata scommessa di viale Mazzini per il talent canoro. E invece in pochi minuti di conferenza stampa Carlo Freccero racconta una semplice verità e spariglia le carte. Non c’è niente di sicuro, neppure il programma. Il motivo? Non c’è la disponibilità degli studi di registrazione ...

The Voice - il ritorno di Simona Ventura in Rai scatena le polemiche : “Costerà 1 milione a puntata”. Carlo Freccero nega : È ufficiale: dopo un lungo tira e molla con Mediaset, Simona Ventura torna in Rai per condurre il talent show The Voice of Italy, in onda a marzo su Rai 2. Ma neanche il tempo di dare l’annuncio che già sono scoppiate le polemiche. Dagospia ha rivelato infatti l’indiscrezione secondo cui ogni puntata del programma avrebbe un costo stimato di 1 milione di euro e l’appalto per la produzione sarebbe stato affidato a Freemantle, ...

Simona Ventura lascia Canale 5 e torna in Rai : nel futuro The Voice : La notizia era nell'aria da qualche settimana e oggi trova conferma nelle parole di Marco Paolini, il Direttore Generale dei Palinsesti Mediaset: Simona Ventura torna ufficialmente in Rai, rinunciando alla conduzione della seconda edizione VIP di Temptation Island. In un'intervista a Il Messaggero, l'addetto ai lavori ha fatto sapere che è un peccato per Canale 5 perdere la presentatrice torinese nel 2019 dopo il successo che ha ottenuto alla ...

The Voice - Simona Ventura condurrà il talent della Rai : ha detto no a La pupa e il secchione : Alla fine Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare tra le braccia della Rai. La conduttrice ha accettato l'offerta di viale Mazzini per condurre The Voice of Italy, diventando così la prima donna a guidare il talent musicale. Leggi anche: Ventura, il gossip dopo la fine della storia

Costantino della Gherardesca : "Simona Ventura a The Voice? Non è un programma mio - le auguro il meglio" : Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere i telespettatori anche nel 2019 alle soglie di Rai 2, rete che ormai lo ospita da anni e in cui il conduttore romano sperimenta format e generi diversissimi tra loro: dai reality Pechino Express e Boss In Incognito, al talent con The Voice, senza dimenticare l'esperienza della divulgazione scientifica insieme ad Eva Riccobono con Eva.Il figlio artistico di Piero Chiambretti si riscopre ...

The Voice of Italy - scandalo milionario in Rai? Anzaldi accusa - Carlo Freccero minaccia querela : Volano gli stracci tra Michele Anzaldi , il piddino fustigatore della Rai, e Carlo Freccero , nuovo direttore della Rai 2 sovranista. Al centro del diverbio l'anticipazione di Dagospia , secondo la ...

Il duello rusticano Anzaldi-Freccero su The Voice : Tutto era partito da uno dei consueti post "ficcanti" dell'onorevole Michele Anzaldi. L'esponente del PD nel pomeriggio di sabato, aveva scritto un post su facebook in cui chiedeva al direttore di Rai2 Carlo Freccero se fosse vera l'indiscrezione pubblicata dal sito Dagospia per cui il programma The Voice costerebbe a puntata la "modica" cifra di 1 milione di euro. Nel post dell'onorevole Anzaldi poi si fa riferimento agli ascolti ...