Spazio | sonda cinese atterra sul lato oscuro della Luna | è la prima volta nella storia

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Per launata sul. A compiere l’impresa, mai ottenuta finora, è stata laChang’e-4, che ha completato l’ggio “con successo” alle ore 10.26 locali (3.26 in Italia). L’alggio è stato ufficializzato dalla China National Space Administration (Cnsa), secondo cui le operazioni sono state completate con l’assistenza del satellite Queqiao, con cui laha “inviato per lain assoluto le foto da vicinofaccia nascosta”.China’s Chang’e-4 probe touched down on the far side of the moon Thursday, becoming the first spacecraft soft-landing on the moon’s uncharted side never visible from Earth. pic.twitter.com/ZXtgLYGoie— CCTV (@CCTV) 3 gennaio 2019Dopo che il Beijing Aerospace Control Center ha inviato un comando alle 10.15 ...