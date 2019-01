blogo

: @Concerti_Parco @edoardoleo @RaiDue @pinocchio Sarebbe stata meritatissima anche una prima serata! - PiaDiGioia : @Concerti_Parco @edoardoleo @RaiDue @pinocchio Sarebbe stata meritatissima anche una prima serata! - SerieTvserie : Pinocchio - Una Favola in Musica: stasera su Rai 2 il 'fantasy' raccontato da Edoardo Leo - tvblogit : Pinocchio - Una Favola in Musica: stasera su Rai 2 il 'fantasy' raccontato da Edoardo Leo -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Ripreso dall'Auditorium Parco delladi Roma, per la regia di Sebastiano Bontempi e la produzione di Friends&Partner, approda su Rai 2, questa sera a partire dalle 23, un grandeitaliano immortale e conosciuto in tutto il mondo.Stiamo parlando di- Unain, opera teatrale interpretata per l'occasione daLeo con l'accompagnamentole dal vivo dell'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal Maestro Vincenzo Di Benedetto.- Unainsu Rai 2 il 'daLeo pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2019 17:38.