Petardo gli fa esplodere il muso Peppino operato | “Missione compiuta” Ora ha un nuovo

Petardo esplode mentre passa un'auto «Petizione contro i botti a Magreglio» : Una raccolta firme contro i botti di fine anno. In tutti i paesi tra l'ultimo e il primo non sono mancati i petardi, i mortaretti, le bombe carta fino ai fuochi d'artificio. A Magreglio sul piazzale ...

Raccoglie Petardo - bimbo perde una mano : ANSA, - BRESCIA, 2 GEN - Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver raccolto in strada un petardo in sploso. È accaduto a Cologne, in provincia di Brescia. Dalle prime ricostruzioni ...

Lancia un maxi-Petardo dal terrazzo di casa - ma sbaglia il tiro e brucia la sua auto : A Napoli si è ritrovato con la sua auto in fiamme per il colpa di un petardo. Ha Lanciato un maxi petardo dal balcone e incendiando la sua utilitaria. È la ricostruzione fatta da alcuni testimoni dopo ...

Raccoglie un Petardo che gli esplode tra le mani : tutte le dita amputate : Il ragazzino, 11 anni, è stato soccorso da alcuni passanti e trasportato in ospedale. E' successo a Villaricca, in provincia...

Villaricca - undicenne raccoglie Petardo che esplode : amputate tutte le dita : Tragedia a Villaricca. Un bambino di soli 11 anni è finito in ospedale per aver raccolto un petardo non esploso raccolto in via Marconi. La folle corsa in ospedale non è servita a salvargli la mano. I ...

Raccoglie Petardo - 12enne perde 3 dita : Napoli, 1 gen. (Adnkronos) - Un 12enne ha perso tre dita di una mano nell'esplosione di un petardo, raccolto in strada nel primo pomeriggio a Marano, in provincia di Napoli. Lungo il corso Mediterraneo il 12enne ha raccolto il petardo da terra e, nel riaccenderlo, gli è esploso in mano. E' stato not

Raccoglie Petardo - 12enne perde 3 dita : Un 12enne ha perso tre dita di una mano nell'esplosione di un petardo, raccolto in strada nel primo pomeriggio a Marano, in provincia di Napoli. Lungo il corso Mediterraneo il 12enne ha raccolto il ...

Ragazzino raccoglie Petardo inesploso in strada nel Napoletano : mano dilaniata : La mano dilaniata dallo scoppio di un petardo inesploso, raccolto in strada pochi minuti fa. La vittima è un bambino di Marano, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Il Ragazzino, da quanto si ...

Taranto - raccoglie Petardo e viene investito dall’esplosione : rischia di perdere testicolo : Il 30enne è stato investito dall'esplosione all’altezza dell’inguine ed è rimasto ferito in maniera seria. Soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale di Taranto, è stato poi trasferito nel centro grandi ustionati di Brindisi a causa delle ferite riportate. L'uomo rischia di perdere un testicolo.Continua a leggere

Petardo causa rogo sterpaglie ad Ortisei : ANSA, - BOLZANO, 31 DIC - I vigili del fuoco di Ortisei e dintorni sono interventi la scorsa notte per l'incendio di sterpaglie nella frazione Pufles, sopra Roncadizza. Il rogo, tempestivamente spento,...

Campobasso : avvicinano un cane e gli fanno esplodere un Petardo nel naso : Quella che si sta per descrivere è l'ennesima vicenda in cui viene messa in evidenza purtroppo la crudeltà di cui alcuni uomini sono dotati e sono capaci di esprimere anche in un periodo di festa come quello del Natale. La vittima di una violenza inaudita, in questo caso, è Peppino, un cane di strada che è stato aggredito da un gruppo di ignoti nella provincia di Campobasso. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il ...

Gli infilano un Petardo nel naso e lo fanno scoppiare - la storia del cane Peppino : Il cucciolo è stato trovato mentre vagava senza meta, completamente insanguinato e col muso distrutto, nei boschi della provincia di Campobasso. Ora è accudito dall'Associazione Protezione Animali Campobasso che gli sta fornendo un riparo, cibo e soprattutto cure mediche.Continua a leggere

Un Petardo gli fa esplodere il naso : la storia del cane Peppino che sta commuovendo il Molise : L'animale, trovato e curato dai volontari dell'Apac di Campobasso, ha subito un trauma fisico e psicologico terribile. Forse causato da chi ha deciso di fare uno scherzo idiota e crudele. Ora l'...