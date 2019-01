M5s | D’Uva | “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima Taglio stipendio parlamentari? È

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) “Leoni dei due senatori dal M5s? Mi pare che giànon si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare unaone. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D’Uva, commenta leoni dei senatori Gregorio Dee Savero Dedal movimento (assieme a loro anche gli euroGiulia Moi e Marco Valli). E puntualizza: “Alla Camera la situazione è molto diversa, non abbiamo problemi. Nessuno si comporta in quel modo tra i miei colleghi deputati. Se ci sono persone che la pensano in maniera diversa, si dialoga, si discute e si cerca di trovare una soluzione. ...