Juventus | Andrea Agnelli punta a James Rodriguez | cosa è disposto a fare per il colombiano

Andrea Agnelli alla festa di Natale della Juventus : 'Vogliamo tutto' : Ieri sera la Juventus ha organizzato la tradizionale cena di Natale alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) alla quale hanno partecipato tutte le squadre bianconere. Anche stavola il trionfatore è stato Cristiano Ronaldo che ha lungamente brindato sul palco con il presidente Andrea Agnelli. Il massimo dirigente coglie l'occasione per ribadire gli obiettivi stagionali: "Vogliamo tutto". I traguardi virtuali come il titolo di campione d'inverno non ...

Andrea Agnelli : l'uomo che ha riportato la Juventus nel gotha del calcio compie 43 anni : La rinascita della Juventus è soprattutto merito del suo presidente Andrea Agnelli che oggi compie 43 anni. Arrivato tra i bianconeri nel 2009 ha subito mostrato l'intento di riportare la squadra tanto amata dal nonno Edoardo, dallo zio Gianni e dal padre Umberto nell'olimpo del calcio. Oggi a distanza di poco meno di un decennio il rampollo di casa Agnelli ha raggiunto il suo obiettivo, infatti la Vecchia Signora è entrata nel ristretto gotha ...

Fiorentina-Juventus - Andrea Della Valle condanne offese Scirea e Heysel : 'Scritte inguriose' : A Firenze prima Della sfida contro i bianconeri sono comparse alcune volgari scritte contro lo storico capitano Della Juventus Gaetano Scirea e le vittime Della tragedia dell'Heysel. Al termine Della ...

Empoli - Andreazzoli : 'Napoli più imprevedibile della Juventus' : Empoli - Dopo aver fatto soffrire la Juventus capolista ed essere stato rimontato al ' Castellani ' da un Cristiano Ronaldo in giornata di grazia, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli fa visita al Napoli ...

Empoli - Andreazzoli : 'Col Napoli più dura che con la Juventus' : Empoli - Continua il ciclo terribile dell' Empoli che, dopo fatto soffrire la Juventus capolista ed essere stato rimontato al ' Castellani ' da un Cristiano Ronaldo in giornata di grazia, fa visita al ...

Fiocco rosa in casa Juventus : è nata Vera Nil - figlia del presidente Andrea Agnelli : Andrea Agnelli festeggia oggi la nascita di Vera Nil, la modella turca Deniz Akalin ha partorito oggi Fiocco rosa in casa Juventus. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Lo annuncia il club bianconero, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. “Una nuova gioia per il presidente Agnelli e Deniz Akalin: questa mattina è nata infatti la piccola Vera Nil, che ...

Juventus - Andrea Agnelli padre per la quarta volta : è nata la figlia Vera Nil : Andrea Agnelli è diventato padre per la quarta volta. Ad annunciare il lieto evento la Juventus , con un breve comunicato di congratulazioni per il presidente e la sua compagna, la modella turca Deniz ...

Empoli-Juventus - i 22 convocati di Andreazzoli : due gli assenti : Sono ventidue i giocatori convocati dal tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli per la partita di domani alle ore 18 allo stadio Castellani contro la Juventus, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Tra i calciatori chiamati vi sono diversi giovani in attacco, data l’indisponibilità di Levan Mchedlidze e Rodriguez. In difesa però […] L'articolo Empoli-Juventus, i 22 convocati di Andreazzoli: due gli ...

Empoli - Juventus probabili formazioni : rebus portieri per Allegri e Andreazzoli : Empoli-Juventus si gioca sabato alle 18 al Castellani. La capolista affronta in trasferta la terz'ultima della classe. I padroni di casa hanno vinto una sola gara in questa Serie A alla prima giornata, collezionando nelle successive otto uscite tre pareggi e cinque sconfitte con 13 gol subiti e 8 fatti. La sensazione è che i ragazzi di Andreazzoli dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare i bianconeri che con la vittoria ...