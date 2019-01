I sindaci riusciranno a mettere in crisi il decreto sicurezza?

wired

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Un paio di anni fa in Italia veniva approvata la legge sulle unioni civili. “della Lega, disobbedite alla legge”, tuonava in un’intervista Matteo Salvini, ai tempi all’opposizione. Oggi i ruoli sono invertiti. Da una parte c’è unche reca il nome dello stesso Salvini, Ministro dell’Interno. Un pugno di articoli che vanno a colpire soprattutto gli stranieri presenti in Italia e che, tra le altre cose, negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno – con tutte le conseguenze del caso nell’accesso ai servizi territoriali. Dall’altra, c’è una schiera sempre più ampia di, appartenenti al centro-sinistra ma non solo, che ha dichiarato di non voler dare applicazione a queste misure.Leoluca Orlando a Palermo, Dario Nardella a Firenze, Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria, ma anche Federico Pizzarotti a Parma, ...