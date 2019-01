Chi è Mirko | il fratello bellissimo di Diletta Leotta

dilei

: @Mirko_DeAngelis No, come ha ammesso lo stesso direttore dell’Agenzia delle entrate, perché chi non fatturava prima… - GuidoCrosetto : @Mirko_DeAngelis No, come ha ammesso lo stesso direttore dell’Agenzia delle entrate, perché chi non fatturava prima… - mirko_scape : RT @TelestenseTg: #Ferrara è una città, secondo chi ci vive, che si ama o si odia. Lenta, abitudinaria, magari anche statica. Per chi viene… - maya_armykitten : RT @pensieriparole: Chi è sensibile pesa ogni attimo come se fosse eterno. - Mirko Sbarra -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Non solo Matteo Mammì, fra gli uomini più importanti nella vita dic’è anche, ilmaggiore,e star di Instagram.Come ogni anno la showgirl ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia, a Catania, mentre poco prima di Capodanno è volata a Dubai insieme al fidanzato e agli amici più cari per celebrare l’arrivo del 2019. Con loro ancheManola, celebre chirurgo plastico emaggiore di. I due sono molto legati, tanto che spesso il medico è il protagonista degli scatti più cliccati dellaL’ultimo ritraee sorella immersi nelle acque di Dubai, abbracciati e sorridenti. “Sempre insieme – ha scritto-. Brother and sister”. Nella foto vediamo lain costume, ma soprattuttoche, con il suo fisico scolpito e una bellezza più che evidente, è riuscito a ...