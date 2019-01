Cagliari | Nicolò Barella ed il calciomercato | ' Non cambierò squadra per soldi | ma per

sportfair

: #MadeInItaly ???? The best-rated Italians from the 18th round of Serie A fixtures according to the press ?? Fabio QU… - azzurri : #MadeInItaly ???? The best-rated Italians from the 18th round of Serie A fixtures according to the press ?? Fabio QU… - PianetanapoliIt : Intervistato da La Nuova Sardegna, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, ha parlato delle indiscrezioni di c… - ChazAFCAway : RT @ArsenalNexus: From ???? | Arsenal are very interested in signing Cagliari CM, Nicolo Barella. United, Inter & Napoli are also keen. -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Non sono impermeabile, però so che in questo mondo nessuno ti regala nulla, devi conquistarti tutto. Se ci sono società interessate a me vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Non...