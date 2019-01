Anticipazioni Upas | Ciro propone a Franco di tornare a lavorare in palestra

Blastingnews

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda sul piccolo schermo dal 1996. Torna a essere al centro delle trame il personaggio diBoschi che è stato poco presente in queste ultime settimane. L'attenzione principale, infatti, è stata rivolta intorno alle indagini sull'omicidio di Veronica, fino alla confessione di Vera che ha ammesso di aver ucciso la zia. Invece ci sono molte novità in arrivo perche ha trovato la stabilità grazie al lavoro ottenuto in garage, lo stesso discorso vale per il rapporto con Angela, al punto che ha voluto sposare per la seconda volta la moglie. Ledelle puntate che vanno fino a venerdì 11 gennaio fanno notare che Boschi si trova ad affrontare nuovamente il passato, ma viene informato di una notizia che lo rende felice:si è impegnato per far riaprire la ...