Vertici M5s nella trappola del pallottoliere

Dieci deputati M5S assenti all’approvazione della manovra - i Vertici : “Si giustifichino” : Con una nota, infatti, il direttivo di M5S Camera ha sottolineato che "la legge di Bilancio è un provvedimento cruciale e di fondamentale importanza" e che "lo statuto del nostro gruppo prevede che ciascun componente è tenuto a partecipare alle attività del gruppo e ai lavori della Camera, sia in assemblea sia in commissione"chiedendo ai 10 deputati di motivare l'assenza.Continua a leggere

Pd - Martina : “Dialogo coi Vertici del M5s? Fantapolitica. I Vertici sono totalmente succubi della propaganda di Salvini” : “I retroscena politici parlano di contatti tra il Pd e il M5s? E’ Fantapolitica. Non so davvero dove abbiano preso questi ragionamenti, ma non esiste un contatto con i vertici dirigenti del M5s. Non esiste nella maniera più assoluta“. sono le parole di Maurizio Martina, candidato segretario del Pd, in una lunga intervista concessa a Radio Popolare. E spiega: “So bene che la Lega e il M5s non sono la stessa cosa. Il nostro ...

Luigi Di Maio - i Vertici M5s assoldano il super-avvocato per difendere suo padre : chi è Angelo Pisani : Dai vertici del Movimento Cinque Stelle è partita la controffensiva per difendere Luigi Di Maio e suo padre, nella bufera dopo lo scandalo sollevato dalle Iene su dipendenti in nero e abusi edilizi. I ...

Dl sicurezza - torna il sereno nel governo : M5s ritira gli emendamenti al decreto. Lega : “Esito di accordi presi dai Vertici” : Dopo l’incidente sull’emendamento al decreto anticorruzione e l’altissima tensione tra i due alleati di governo, sembra esser tornato il sereno tra Lega e Movimento 5 Stelle. La prova è arrivata in giornata, con M5s che ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Un provvedimento su a cui il Carroccio tiene moltissimo. “Sta andando tutto molto veloce il lavoro in ...

Agcom : "Attacchi a stampa ledono libertà". Ribelle Fattori contro i Vertici M5s : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica". Una presa di posizione che giunge dopo gli attacchi alla stampa da parte dei vertici 5 Stelle dopo l'...

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i Vertici 5 Stelle|Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio, Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...». Di Maio aggiusta il tiro: «Un tavolo per migliorare le condizioni dei giornalisti sottopagati»

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i Vertici del Movimento : «Se una forza politica sostiene con forza la necessità di non avere giornalisti faziosi come conseguenza la coerenza imporrebbe di non candidare giornalisti. Sbaglio? Se sì parliamone. Siamo ...

Roma : Vertici M5s - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto (2) : (AdnKronos) - Stamani sul destino della sindaca, imputata per il reato di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio, si era espresso il vicepremier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio: "io non conosco l’esito del processo, ma il no

Vertici M5s ai ribelli : "Voto contro è tradimento" : "Il voto contrario non è ammissibile, sarebbe il tradimento del Movimento: se lo faranno se ne assumeranno la piena responsabilità. Noi andiamo avanti come un treno. Le scelte politiche spettano al ...

Dal fisco ai migranti - M5S implode. Scure dei Vertici : sanzioni ai ribelli : Il caos visto dai vertici della Lega suona così: 'Devono fare pace con la testa, e capire se vogliono andare avanti oppure no, e come lo vogliono fare'. Il sottinteso del Carroccio da un po' di tempo ...

