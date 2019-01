U&D | Amici e Domenica Live tornano in tv rispettivamente il 7 | il 12 e il 13 gennaio

Blastingnews

: Tanti auguri per un 2019 magico, vi voglio un bene dell’anima, non scordatelo ???? love u - fedefederossi : Tanti auguri per un 2019 magico, vi voglio un bene dell’anima, non scordatelo ???? love u - Gilles_Simeoni : Per u 2019 : pace, salute, è un paese da fà ! - Gilles_Simeoni : I mo auguri à i Corsi pè l’annu novu. Incù fervore, rispettu è fratellanza, #Pace è #Salute pè u 2019. -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Come accade ogni anno, diversi programmi abitualmente in onda su Canale 5, vanno in pausa durante le festività. È questo il caso di Uomini e donne,ma anche di Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Avanti un altro e Beautiful che hanno abbandonato la loro abituale collocazione dallo scorso dicembre. Ma quanto ancora durerà la loro pausa? Di seguito il punto della situazione con le relative date del ritorno in televisione di tutte le trasmissioni della rete ammiraglia Mediaset.Programmazione Uomini e donne,e Pomeriggio Cinque Lunedì 7sarà la data del ritorno di quasi tutti i programmi di Canale 5 che erano stati interrotti prima di Natale. Sarà questo il caso di Uomini e donne, che tornerà in onda nel suo tradizionale orario delle ore 14:45, ma anche di Forum, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Lo stesso giorno verrà trasmesso nuovamente Avanti un ...