Tennis | a Auckland subito bene Wozniacki

Tennis - Wta Auckland : Wozniacki al secondo turno : Auckland, NUOVA ZELANDA, - Esordio convincente per Caroline Wozniacki all''ASB Classic', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...

Tennis - Wozniacki ok ad Auckland - Shapapova facile in Cina : Esordio convincente per Caroline Wozniacki all'«ASB Classic», torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre ...

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Tennis – Vika Azarenka suona la carica : “per il 2019 ho standard alti - inizierò ad Auckland” : Vika Azarenka guarda con fiducia al suo 2019: la Tennista bielorussa spiega di avere standard alti per la nuova stagione Poco meno di 30 match giocati negli ultimi due anni fra infortuni, maternità e problemi legali legati all’affidamento del figlio. Ma per il 2019, Vika Azarenka ha intenzione di ritornare ai vertici del Tennis femminile. La Tennista bielorussa tornerà in campo ad Auckland ben 12 anni dopo l’ultima apparizione ...