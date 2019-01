Piovella | tifoso forse investito due volte

Tifoso interista morto - l’avvocato di Piovella : “Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chiesto modifica della custodia cautelare” : Mirko Perlino, legale del capo ultras Marco Piovella , fermato in seguito agli scontri che hanno preceduto la partita Inter Napoli, dopo oltre 3 ore di interrogatorio ha spiegato che: “Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è limitato a chiarire alcuni dettagli della dinamica dell’incidente che ha provocato il decesso di Daniele Belardinelli, amico fraterno di Piovella . Si tratta di una situazione delicata ...

Morte tifoso Inter - Marco Piovella è arrivato in Tribunale : E’ arrivato in Tribunale a Milano Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito agli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dicembre prima della gara di campionato tra Inter e Napoli. L’ultras detto ‘il rosso’, il cui nome era stato indicato come ispiratore del raid da uno dei primi tre tifosi arrestati, è arrivato scortato dagli agenti della polizia ed è stato sottoposto ...