Maxi rissa al veglione di Bagnoli | Gerardo è fuori pericolo dopo l' operazione | ' Ringrazio

Tre donne litigano per lo stesso uomo : alla cena di Natale scoppia la Maxi rissa : maxi rissa alla cena di Natale . I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato tre donne sudamericane - due peruviane di 53 e 54 anni e una cittadina dell'Honduras di 38 anni - tutte ...

La Maxirissa tra le mamme per filmare la recita di Natale : Gela è una città abituata a finire sui giornali solo nelle pagine della cronaca nera. Ma questa volta l'impressione è che nella città del petrolchimico ci si vergogni davvero per questa performance. ...

La Spezia - lite dopo la discoteca finisce in Maxi rissa : in 20 si affrontano in strada : Almeno tre gruppi contrapposti si sono affrontati in strada per un totale di oltre venti persone che si son scontrate a colpi di calci e pugni scatenando in pochi minuti il caos in zona. Solo l'arrivo di alcune volanti di polizia e carabinieri ha messo fine al caos con un fuggi fuggi generale.Continua a leggere

Maxi-rissa in campo - la stangata : porte chiuse - atleta fermo 3 anni : Tre anni e mezzo di squalifica a un calciatore, Fabio Pisani. Altre tre di sette mesi. Mille euro d?ammenda, l?obbligo di giocare, fino alla fine del campionato, a porte chiuse e due...

Divisi dalla politica - Maxi rissa tra i calciatori : ferito anche l'arbitro : Aggressioni, intervento delle forze dell?ordine, calciatori e dirigenti di una squadra feriti e un arbitro minacciato. Più una scia di accuse reciproche. È il triste verdetto di...

Milano - Maxi rissa in centro con sassaiola : ferite lievi per due carabinieri e cinque denunciati : Una lite tra due gruppi degenera in pochi minuti con inseguimenti nelle strade intorno e cocci di bottiglia. I due militari, i primi a intervenire, vengono feriti. Si cercano le persone fuggite all'arrivo delle pattuglie

Maxi rissa a Milano - 2 carabinieri feriti : ANSA, - Milano, 25 NOV - E' iniziata nel mezzanino della metropolitana di Cadorna ed è poi proseguita nelle strade limitrofe alla piazza, con lancio di sampietrini e pali di divieto della sosta ...

Milano - Maxi rissa in centro con spranghe e lancio di sampietrini : feriti due carabinieri - 5 persone fermate : È iniziata nel mezzanino della metropolitana di Cadorna ed è poi proseguita nelle strade limitrofe alla piazza, con lancio di sampietrini e pali di divieto della sosta sradicati, la mega rissa scoppiata intono alle 22 di sabato in pieno centro a Milano. Coinvolti una ventina di giovani nordafricani e centrafricani, mentre due carabinieri intervenuti per sedarla sono rimasti feriti in modo lieve. Tutto è iniziato poco dopo le 22, per una ...

Maxi rissa su appuntamento tra 100 minori - telecamere al setaccio : Porto Sant'Elpidio , Fermo, , 12 novembre 2018 - La Questura ha deciso d i volerci vedere chiaro su quanto accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 17,30, tra via Cesare Battisti e il piazzale della ...

Maxi rissa al termine di Galatasaray-Fenerbahce : in scena un tutti contro tutti : Galatasaray-Fenerbahce è sicuramente la partita più sentita in Turchia e anche questa volta il match non ha deluso le aspettative con un 2-2 finale. Le due tifoserie sugli spalti si sono date battaglia a colpi di cori, striscioni e coreografie, mentre nella fase finale dell'incontro, purtroppo, i giocatori di ambo le squadre hanno dato vita ad uno spettacolo indecente con una rissa che ha coinvolto tantissime persone e che sta facendo il giro ...

Maxi rissa in centro a Terlizzi - vigilessa interviene per sedare lo scontro : ferita : Una Maxi rissa è scoppiata in serata a Terlizzi: secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero stati un gruppo di migranti nordafricani. L'episodio è avvenuto fra piazza IV novembre e via ...

Balotelli ‘alza le mani’ : con Saint-Maximin finisce in… rissa [VIDEO] : Negli ultimi giorni a tenere banco è il futuro di Mario Balotelli, il calciatore del Nizza potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio nonostante l’accordo con il club francese negli ultimi mesi per la conferma. L’ultima stagione ha rilanciato le quotazioni dell’attaccante che però non è riuscito ad essere protagonista nel campionato in corso. Il rapporto con i compagni è comunque ottimo come dimostra l’ultimo ...