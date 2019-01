Maria Magdalena | il mistero è ancora fitto

Brunico - donna trovata morta in casa : è omicidio/ Maria Magdalena Oberhollenzer è stata strangolata : Brunico , Maria Magdalena Oberhollenzer trovata morta in casa : è omicidio . L'autopsia rivela che la donna è stata strangolata

Giallo di Brunico - è omicidio : Maria Magdalena Oberhollenzer è stata strangolata : La vittima si chiamava Maria Magdalena Oberhollenzer e abitava a San Giorgio di Brunico, in provincia di Bolzano. La donna è stata ritrovata nel suo appartamento giovedì 27 dicembre e secondo l'autopsia sarebbe morta una decina di ore prima per strangolamento. La procura sta indagando per omicidio.Continua a leggere