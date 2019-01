Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini | “A Palermo no al decreto sicurezza” e Salvini

blogitalia.news

: Leoluca Orlando sospende il decreto Salvini. Il ministro: 'Pensi ai problemi di Palermo' - HuffPostItalia : Leoluca Orlando sospende il decreto Salvini. Il ministro: 'Pensi ai problemi di Palermo' - giornalettismo : Leoluca Orlando sospende il #decretosicurezza a #Palermo e #Salvini risponde: 'Pensi ai veri problemi della sua cit… - Cercasiunfine : Plaudiamo alla presa di posizione del nostro amico Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, che oppone disobbedienza ci… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)sindaco disulsicurezza “Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese”. Lo dice il sindaco di, replicando al vicepremier e ministro dell’Internoche in un post su Facebook lo ha criticato: “Con tutti i problemi che ci sono a, il sindaco sinistro pensa a fare ‘disobbedienza’ sugli immigrati”.nel suo messaggio fa riferimento alla nota inviata dal sindaco al capo area dell’ufficio anagrafe con la qualedispone di non applicare ale misure volute dal cosiddetto “sicurezza”, per quanto riguarda le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a ...