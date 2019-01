L' economia rallenta | le Borse partono male poi recuperano

L' economia rallenta - le Borse iniziano male il nuovo anno : ...7 punti: per la prima volta da 19 mesi sotto la soglia dei 50 punti che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione del L'economia . A novembre era a 50,2 punti, mentre gli analisti si ...

Borse Deboli - per la BCE l' economia rallenta : Una flessione allineata a quella dei mercati europei, in Deboli ti dalla conferma del rallenta mento del l'economia nel terzo trimestre. Milano cede intorno ai due punti, Londra un punto e mezzo. La ...

Bce vede rallentamento economia globale in 2019 : L' economia globale dovrebbe rallentare nel 2019 e stabilizzarsi in seguito. Lo riferisce la Banca centrale europea.

Manovra - Cottarelli : “Non risolve i problemi sul debito pubblico. Se economia Ue rallenta - Italia rischia recessione” : Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, se da un lato giudica positivamente il fatto che il governo abbia evitato il rischio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai danni dell’Italia, dall’altra sulla Manovra ha un giudizio negativo perché “dal punto di vista dei conti pubblici non risolve i problemi che abbiamo: il debito pubblico rispetto al Pil non ...