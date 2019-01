L' economia mondiale preoccupa le borse

Che cosa può turbare l'economia mondiale nel 2019 : Il governo cinese ha fornito un certo grado di stimolo fiscale, anche se più con l'obiettivo di sostenere l'economia che di darle un impulso significativo. Se la questione commerciale dovesse ...

Quale il ruolo dell'economia nell'ordine mondiale nuovo? - Advisor Abbate - : Domenica 30 Dicembre 2018, Da Advisor Abbate, CEO OXORA " Come Advisor più volte ho preso parte a tavole rotonde incentrate sul ruolo dell'economia in quello che è il nuovo ordine mondiale, cioè quel processo così denominato dai globalisti economici. Sono più propenso a definire tutto ciò come "reset economico globale". Il programma ...

Perché gli indicatori dell'economia mondiale non sono preoccupanti per il 2019 : L'analisi di Mark Burgess, Deputy Global CIO e CIO EMEA di Columbia Threadneedle Investments Siamo ormai nel corso della fase rialzista più lunga della storia e abbiamo assistito a una ripresa ...

Export e ordini fabbriche in calo : le sfide dell'economia mondiale : Siccome al G20 i leader dei due paesi, Donald Trump e Xi Jinping, hanno trovato un'intesa per imporre una tregua temporanea , i mercati azionari di tutto il mondo oggi stanno guadagnando terreno, ma ...

Perché é necessario guidare l'economia mondiale guardando in lontananza dall'alto? : Il PIL dei paesi del G20 rappresenta circa l'85% del totale dell'economia globale, non c'è dubbio che l'essere solidali o meno sarà decisivo per la direzione di sviluppo dell'economia mondiale e il ...

Kazakhstan : Banca mondiale - puntare su riforme interne per rafforzare economia : Astana, 01 dic 12:12 - , Agenzia Nova, - Il Kazakhstan deve rafforzare le riforme interne per raggiungere l'obiettivo di entrare a far parte dei primi 30 paesi sviluppati al mondo.... , Res,

Cina : presidente Xi esorta paesi del G20 a guidare l'economia mondiale in modo responsabile : Buenos Aires, 30 nov 22:32 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi del G20 ad aderire all'apertura, alla partnership, all'innovazione e all'inclusione e... , Abu,

Merkel ricorda il ruolo del G20 nel risolvere problemi dell'economia mondiale e sviluppo - : "Fin dalla fondazione di questo formato abbiamo dimostrato che insieme siamo in grado di risolvere i problemi dell'economia mondiale e dello sviluppo", ha detto in un messaggio video pubblicato ...

OECD - ritoccate al ribasso le stime di crescita dell'economia mondiale per il 2019 : L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo dell'economia , OECD, ha pubblicato l'ultimo rapporto sulle prospettive dell'economia mondiale, ritoccando al ribasso le previsioni di crescita per l'anno venturo. Il rapporto ha mostrato che a causa dell'aggravamento della situazione commerciale, delle difficoltà affrontate ...

Cina : costruiamo insieme un'economia mondiale aperta : Xi Jinping ha espresso ottimismo circa le prospettive di sviluppo economico del Paese, sottolineando che "la crescita economica della Cina è ancora in prima fila nel mondo". La Repubblica Popolare ...