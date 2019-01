L' audio libro ' Le Favole di Tippy' subito esaurito dopo neanche tre giorni dalla prima

Enigate - arriva in libreria il nuovo libro inchiesta di Claudio Gatti sulle tangenti internazionali che l’Ente pubblico è accusato di aver pagato : La vicenda che la Procura di Milano considera la più grande tangente di sempre, pagata dall’Eni all’ex ministro del Petrolio nigeriano, viene raccontata in esclusiva dal giornalista che l’ha portata alla luce, Claudio Gatti, in libreria da oggi (15 euro, ed. Paper First). Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall’Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana ...