La telefonata che scalda il cuore | la signora fa gli auguri ai vigili del fuoco

Tragedia di Rigopiano - la ‘telefonata fantasma’ finalmente svelata : uno dei camerieri aveva chiesto l’evacuazione qualche ora prima : La telefonata ‘della discordia’, ovvero quella “telefonata fantasma” fatta da Gabriele D’Angelo e che sarebbe stata occultata in Prefettura secondo la Procura di Pescara, è stata svelata da un carabiniere. La Procura ha notificato ieri sette avvisi di garanzia precisando che la telefonata in questione sarebbe l’ultima di una serie di richieste di aiuto da parte del cameriere dell’hotel, che è una delle ...

Rigopiano - 'cancellata' la prima telefonata ai soccorsi - 7 indagati per depistaggio : c'è anche l'ex Prefetto : Nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale ...

Uccide la mamma in salotto - poi la telefonata : "Zio - ho fatto una sciocchezza" : E' successo a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno fermato un uomo di 40 anni

«Ha messo giù perché non voleva la sentissi morire». L’ultima telefonata di Gloria - morta nella Grenfell Tower : L’inchiesta sul rogo del grattacielo londinese, la madre di Gloria Trevisan racconta: «Mia figlia urlava c’è il fuoco, poi ha messo giù, non voleva la sentissi urlare»

"Non portiamo rancore verso Michele Bravi - ma ci aspettavamo una telefonata". Parla il fratello di Ida - morta nell'incidente : Il 24 novembre, Michele Bravi vincitore della settima edizione di X-Factor rimase coinvolto in un incidente stradale nel quale perse la vita Rosanna Colia. Il cantante, risultato negativo ai test droga e alcool, rischia fino a 7 anni di carcere perché accusato di omicidio stradale. Enzo Colia, 68enne fratello della vittima, in un'intervista a Liberoha sfogato tutto il suo dolore, Parlando dell'incidente.Possiamo capire come stia lui in ...

Michele Bravi - il fratello della donna morta : «Non ha trovato nemmeno 5 minuti per una telefonata» : di Simone Pierini 'Non ha trovato nemmeno 5 minuti per una chiamata' . Il fratello di Rosanna Colia , per tutti Ida, parla dopo la sua morte. La donna è rimasta vittima di un incidente stradale che ha ...

Che tempo che fa - Pieraccioni riceve in diretta la telefonata del suo primo amore. La sua gioia è incontenibile : Leonardo Pieraccioni ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa su Rai 1, scherza con il conduttore sui suoi amori di gioventù e attende con l’ironia che lo contraddistingue la telefonata del suo primo “amore” annunciata da Fazio “Sarà Ceccherini…” Quando al telefono arriva la voce di Francesco Guccini la gioia del regista e attore toscano è incontenibile. L'articolo Che tempo che fa, Pieraccioni riceve in ...

Corona piace a Dario Argento : la telefonata che ha convinto il padre di Asia : Corona conquista anche Dario Argento: dopo la prima telefonata il padre di Asia cambia idea su Fabrizio La coppia formata da Fabrizio Corona e Asia Argento ha ricevuto anche l’approvazione del padre di lei, Dario Argento. Pare che il regista, dopo la prima telefonata con Corona, abbia cambiato idea sull’attuale compagno della figlia, accantonando i […] L'articolo Corona piace a Dario Argento: la telefonata che ha convinto il ...

Caso Cucchi - in una telefonata la prova che i carabinieri falsificarono gli atti : In una telefonata, il cui contenuto è stato pubblicato da La Repubblica, Massimiliano Colombo Labriola, maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Tor Sapienza, dice a un appuntato i nomi di quanti ordinarono di manomettere gli atti sulle reali condizioni di salute di Stefano Cucchi.Continua a leggere

Mamma tenta di uccidere il cane che ha attaccato la figlia di un anno - ma la bimba muore : drammatica telefonata con la polizia : Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui...