Fiero ma stanco | il post del chirurgo che fa trapianti anche a Capodanno è

"Un trapianto a Capodanno e 700 ore di lavoro notturno. Fiero di essere un chirurgo - ma stanco" : Oltre 1.300 condivisioni su Facebook e un post diventato virale: stiamo parlando di quello postato da un chirurgo di Pisa, Daniele Pezzati, che lavora in un centro d'eccellenza per i trapianti: l'Unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Un medico che perfino a Capodanno ha lasciato a casa moglie e figli per dedicarsi al suo mestiere e ai suoi doveri di medico.Sui social, ...