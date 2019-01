F1 | Ricciardo non si smentisce mai | l’australiano a Capodanno fa il deejay davanti al…

F1 - Ricciardo svela un curioso retroscena di mercato : “ecco perché non sono andato alla Mercedes” : Il pilota australiano è tornato a parlare delle settimane che hanno preceduto il suo passaggio alla Renault, svelando un retroscena relativo ad un interessamento della Mercedes L’addio alla Red Bull e il passaggio alla Renault, iniziando un percorso difficile ed eccitante da protagonista assoluto. Daniel Ricciardo si prepara ad una nuova avventura in carriera, mettendosi al volante di una monoposto che ha smania di ...

F1 Renault - Ricciardo : «Il mio 2018 non è da buttare» : ROMA - Ha disputato una delle sue stagioni peggiori, soprattutto se paragonata ai grandi risultati ottenuti dal suo compagno di squadra Max Verstappen, che ha chiuso il mondiale con 79 punti in più e ...

F1 - Ricciardo criptico : “non voglio togliere meriti a Verstappen - ma ci sono state delle situazioni…” : Il pilota australiano ha tracciato un bilancio della stagione 2018, ammettendo di essere contento di quanto ottenuto Si è conclusa l’avventura di Daniel Ricciardo alla Red Bull, l’australiano infatti correrà con la Renault nelle prossime due stagioni. Una decisione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, considerando che la scuderia di Enstone non permetterà al driver di Perth di lottare per il titolo mondiale. Photo4 / ...

F1 - Verstappen incredulo : “non ho capito la scelta di Ricciardo. Gasly? Non ho paura di nessuno” : Il pilota olandese ha analizzato l’addio di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua decisione di passare alla Renault L’addio di Daniel Ricciardo alla Red Bull ha sorpreso molto Max Verstappen, che mai si sarebbe aspettato di dover salutare il proprio compagno di squadra. Photo4 / LaPresse Il rinnovo sembrava quasi cosa fatta, prima che l’australiano decidesse di accettare la proposta dell Renault e ...

F1 - Max Verstappen : “L’addio di Ricciardo? Non l’ho capito ma non è un mio problema. Io non temo nessuno” : Max Verstappen è senza se e senza tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. L’alfiere della Red Bull che quest’anno si aggiudicato i GP in Austria e in Messico è atteso ad una stagione dove dovrà dimostrare di essere degno dell’iride. Certo, questo dipenderà dalle qualità della Red Bull che disporrà del nuovo propulsore Honda. Pertanto le incognite non mancano su quello che potrà ...

F1 - Daniel Ricciardo : “Andare via dalla Red Bull non è stato facile ma ora la mia mente è libera” : L’australiano Daniel Ricciardo è stato protagonista nell’annata di una delle manovre di mercato più sorprendenti nel Circus della Formula Uno. Il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault ha stupito tutti anche per il rischio concreto per lui di dover soffrire, almeno inizialmente, con una monoposto non all’altezza delle sue aspettative di base, ovvero per vincere le gare. In attesa di provare la nuova vettura e scendere in ...

F1 – La clamorosa frecciata di Ricciardo a Vettel : “ho chiesto tanti soldi alla Ferrari? Qualcuno non mi ha voluto!” : Daniel Ricciardo ed i motivi che non hanno portato a buon fine la trattative tra lui e la Ferrari: che frecciatina dell’australiano a Vettel La stagione 2018 di F1 è terminata da oltre una settimana ormai: i piloti hanno disputato il Gp di Abu Dhabi e per poi scendere in pista altri due giorni per i test Pirelli, prima di potersi definire ufficialmente in vacanza. tanti i cambiamenti per il 2019, uno dei principali è sicuramente ...

F1 – L’omaggio al team e la solita ironia - Ricciardo dice alla Red Bull : “non sono pronto per ritirarmi” : Daniel Ricciardo tra battute e divertimento: l’australiano saluta la Red Bull prima della nuova avventura in Renault E’ terminata ormai da una settimana la stagione 2018 di F1: domenica scorsa ad Abu Dhabi si sono del tutto chiusi i battenti con la vittoria di Lewis Hamilton sul circuito di Yas Marina. Martedì i campioni delle quattro ruote sono tornati in pista, ad Abu Dhabi, per due giornate di test Pirelli in vista della ...

F1 - Ricciardo non si nasconde : “credo di aver cambiato il livello dei sorpassi in questo sport” : Il pilota australiano si prepara all’ultima gara in Red Bull, una cavalcata iniziata nel 2014 al fianco di Sebastian Vettel Quello di Abu Dhabi sarà l’ultimo Gran Premio per Daniel Ricciardo con la Red Bull, dopodiché il pilota australiano passerà alla Renault, iniziando un nuovo capitolo della propria carriera. photo4/Lapresse In attesa di vestirsi di giallo, il driver di Perth ha ripercorso il suo percorso a Milton Keynes, ...

F1 - Ricciardo spazza via le voci : “non salterò le ultime due gare - voglio lasciare la Red Bull come si deve” : Il pilota della Red Bull ha confermato la sua presenza nelle ultime due gare della stagione in programma in Brasile e ad Abu Dhabi Daniel Ricciardo esce allo scoperto, il pilota australiano correrà le ultime due gare della stagione con la Red Bull. Le voci alimentate dallo stesso driver di Perth dopo il ritiro in Messico sono state spazzate via con un messaggio postato sul proprio profilo Instagram. LaPresse Niente promozione anticipato ...

F1 - Ricciardo minaccia la Red Bull di non correre gli ultimi due Gp : il team di Milton Keynes corre ai ripari : Nel caso in cui Ricciardo decida di non scendere in pista in Brasile e ad Abu Dhabi, la Red Bull potrebbe anticipare la promozione di Pierre Gasly Otto ritiri per motivi tecnici, un numero pazzesco che sottolinea la sfortuna di Daniel Ricciardo in questa maledetta stagione. Nonostante le due vittorie ottenute in Cina e Monaco, l’australiano ricorderà questo 2018 come un anno da dimenticare, che sancisce la fine del suo rapporto con ...

F1 - Horner contento a metà : “Verstappen è stato ricompensato. Ricciardo? Non posso che chiedergli scusa” : Il team principal della Red Bull ha chiesto scusa a Ricciardo per l’ennesima rottura del motore patita nel corso del Gp del Messico Una giornata dolce-amara per la Red Bull in Messico, alla vittoria di Verstappen ha fatto da contraltare il ritiro di Ricciardo, il settimo in questa stagione per motivi tecnici. photo4/Lapresse Una situazione davvero paradossale quella del pilota australiano, a cui il team principal Chris Horner ha ...

F1 – Gp del Messico sfortunato per Ricciardo - l’australiano quasi in lacrime : “basta - non voglio correre le prossime due gare” : Daniel Ricciardo commenta dopo il Gp del Messico la sua sfortunata gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez: le parole del pilota australiano Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con ...

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...