Epifania con ' I Maggiordomi' | circoteatro al Corpus Domini

Rugby - i convocati dell’Italia Under 20 per la sfida dell’Epifania contro la Francia : Il 6 gennaio 2019 alle ore 15.00 l’Italia maschile Under20 di Rugby sosterrà a Tolone un test match amichevole contro i pari età della Francia per preparare al meglio il debutto nel Sei Nazioni di categoria, fissato per l’1 febbraio contro la Scozia. Per preparare la sfida transalpina il CT Fabio Roselli ha convocato 26 azzurrini, che si raduneranno a Settimo Torinese il 2 gennaio per partire poi alla volta della sede di gara venerdì ...