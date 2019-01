Di Maio | ' Stiamo bloccando le pensioni d' oro' | reddito cittadinanza da marzo

Di Maio : «Ore decisive - restiamo compatti» - Salvini : «Porteremo a casa il risultato» : Crescono i temi che aumentano il tasso di litigiosità tra Lega e M5s. Appena si chiude un fronte di scontro se ne apre un altro, dall’ecotassa alle pensioni d’oro, passando per il reddito di cittadinanza, oltre a Tav, Terzo valico e legge Fornero...

Di Maio : «Ore decisive - restiamo compatti» - Salvini : «Porteremo a casa il risultato» : ... la Lega: via ecotassa e anche incentivi per auto elettriche Lo scontro sull'ecotassa La conferma arriva dalle dichiarazioni fatte dal sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia: «Come governo ...

Di Maio : “Stiamo trattando con l’Ue per portare a casa la manovra. Non tradiremo gli italiani” : Dall'Europa non abbiamo ancora proposte ufficiali sul rapporto deficit/Pil e sugli sforzi necessari per evitare la procedura d'infrazione, l'unica cosa che posso dire è che se l'Ue ci chiede di tradire i cittadini, noi non lo faremo", ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Manovra - Di Maio a aziende : “Paghiamo 50% dei debiti della pa. E investiamo su centinaia di nuove infrastrutture” : “Infrastrutture per me è una bellissima parola. A partire da quelle digitali che sono le autostrade del futuro e sono strategiche per l’Italia come le autostrade negli anni 60 per lo sviluppo economico”. Nel giorno in cui la Manovra si avvia a ottenere il via libera definitivo della Camera, il vicepremier Luigi Di Maio sul Sole 24 Ore scrive una lettera aperta agli imprenditori italiani per “raccontare le misure per le ...

Di Maio rilancia sul reddito : 'Stiamo stampando 6 milioni di tessere' : Il vicepremier pentastellato ha anche precisato che le card, tipo bancomat, saranno inviate direttamente a casa a chi avrà i requisti richiesti dopo essersi registrati su un apposito sito internet -

Manovra - Di Maio : Ue fa muro di gomma - ma noi restiamo compatti : Roma, 20 nov., askanews, - Alla vigilia del verdetto della Commissione europea sulla Manovra, il vicepremier Luigi Di Maio punta il dito contro 'l'establishment' europeo, che si oppone alle misure ...

Luigi Di Maio - rivolta nel M5s. 'Restiamo compatti' ma intanto minaccia le purghe : Luigi Di Maio non li tiene più. Allora dai tentativi di persuasione, deve passare alle minacce. Chi contesta la leadership del Movimento va fuori dalle balle. Espulsione . Il Movimento 5 Stelle si ...

Di Maio : "Siamo sotto attacco - stiamo uniti come la testuggine romana per il futuro del M5s e dell'Italia" : Il capo politico del M5s, dopo le aspre critiche per la resa sulla Tap, lancia un appello su Facebook alla base del movimento.

Governo - Di Maio : “Siamo sotto attacco da parte di chi vuole cancellare diritti. Restiamo compatti” : “Come Governo dobbiamo essere sempre più compatti. Questo è un Governo che può cambiare veramente l’Italia. Se teniamo duro Il 2019 sarà l’anno del cambiamento. Stanno provando a fermarci in tutti i modi: non mi riferisco ai poteri occulti ma a chi non vuole dimostrare che è possibile cambiare le cose senza tagliare diritti e servizi ai cittadini”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della conferenza stampa di ...

M5s - Di Maio : “Vili attacchi contro di noi - restiamo compatti come una testuggine romana. Chi attacca M5s attacca l’Italia” : I dubbi dell’Europa (e non solo) sulla manovra, la manina che inserisce condoni e scudi nel decreto fiscale, il Tap che s’ha da fare senza tante storie. Luigi Di Maio calca l’elmetto e scende in trincea, anche se solo dal punto di vista verbale, per difendere l’operato del M5s in questi primi 5 mesi di governo. “Siamo sotto attacco, è vero, ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme ...

