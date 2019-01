Decreto sicurezza | rivolta sindaci Pd Salvini | ' Risponderanno legalmente'

Il sindaco di Palermo “congela” il Decreto sicurezza. Salvini : “Ne risponderanno legalmente” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando “congela” gli effetti della legge immigrazione e sicurezza. In una circolare inviata al responsabile del servizio anagrafe, Orlando ha chiesto di «approfondire tutti i profili giuridici anagrafici» che deriveranno dall’applicazione della norma. In attesa di questo approfondimento, scrive il sindaco , stando a q...

Sindaco di Palermo sospende Decreto sicurezza - guerra con Salvini : Palermo , 2 gen., askanews, - E' guerra aperta tra il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini . Terreno di scontro è il Decreto sicurezza , ormai convertito in legge. ...

Leoluca Orlando sospende Decreto sicurezza - guerra con Salvini : E' guerra aperta tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Terreno di scontro è il Decreto sicurezza. Il primo cittadino palermitano ha infatti deciso di sospendere l'applicazione del documento in attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti giuridici chiesti al responsabile dell'anagrafe, per comprendere se e quali violazioni potrebbero derivare dall'applicazione del testo. "In un quadro di ...