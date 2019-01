Compleanno Schumacher – Il telegramma del Sindaco di Modena | “un augurio di cuore! Non è

sportfair

: Per i 50 anni di Schumi, giovedì 3 gennaio, la Keep Fighting Foundation gli dedicherà un museo virtuale sull'app Mi… - Eurosport_IT : Per i 50 anni di Schumi, giovedì 3 gennaio, la Keep Fighting Foundation gli dedicherà un museo virtuale sull'app Mi… - SkySportF1 : Iniziativa speciale per il compleanno di #Schumacher Tutti i dettagli ?? #SkyMotori - Passionea300 : F1 | Schumi, la famiglia: 'È nelle migliori mani possibili': Ad un giorno dal cinquantesimo compleanno di Michael S… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Gli auguri deldiper i 50 anni di Michael, cittadino onorario dal 2001: il telagramma di Muzzarelli alla moglie dell’ex pilota di F1 “Undi cuore per i suoi cinquant’anni e un abbraccio fortissimo da parte di tutta la città per la battaglia che sta combattendo da oltre cinque anni“. IldiGian Carlo Muzzarelli ha inviato unalla moglie di Michaelin occasione del, che cadrà il 3 gennaio, del campione di Formula 1.Lapresse/Photo4Michael, che è cittadino onorario didal 2001, è “il pilota che ci ha fatto divertire, emozionare e vincere -ricorda ancora ilnel- e, in un team straordinario, ha riportato le Ferrari dove meritano per storia e per tradizione: in cima al mondo. L’obiettivo era il campionato del mondo e lui ne ha ...