Bambina di 7 anni muore al Sestriere

Sestriere - Bambina di 9 anni cade sugli sci e batte la testa : muore in ospedale : Camilla ha battuto la testa contro una barriera frangivento riportando un trauma cranico. Trasportata in elicottero in ospedale a Torino, è stata più volte rianimata in volo

Paura in uno zoo negli USA : Bambina di 2 anni cade nella gabbia dei rinoceronti : La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale.Continua a leggere

Stupra e uccide con una pietra una Bambina di 9 anni in un cimitero : arrestato : Un altro terribile delitto in Pakistan: una bimba di 9 anni è stata violentata e uccisa appena uscita da scuola. La piccola è stata trascinata in un cimitero, picchiata, Stuprata e uccisa a colpi di pietra. In manette è finito un 21enne.Continua a leggere

USA : Bambina di 7 anni uccisa da un sicario davanti a un centro commerciale : E' accaduto in Texas. La bambina era in auto insieme alla mamma, che è rimasta ferita, e ad altre tre ragazze che sono rimaste illese. Caccia all'uomo in tutto lo stato.Continua a leggere

Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore/ Voghera - sola in casa al momento del dramma : giallo su dinamica : Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore: è successo nel pomeriggio di domenica a Voghera. giallo sulle dinamiche dell'incidente.

ISIS - Bambina DI 5 ANNI BAGNA IL LETTO : INCATENATA E MORTA DI SETE/ Comprata da donna tedesca come schiava : ISIS, BAMBINA di 5 ANNI BAGNA il LETTO: INCATENATA all'aperto e lasciata morire di SETE sotto il sole cocente. Comprata da una donna tedesca come schiava.

BE : Bambina di 4 anni muore dopo incidente con sci a Lenk : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Pakistan - violentata Bambina di 3 anni : Faryal morta per paura e dolore : Di nuovo uno stupro in Pakistan. Di nuovo una vittima minorenne. A finire nella rete losca degli stupratori, stavolta, è stata la piccola Faryal, una bambina di soli tre anni. Il dramma è accaduto nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. Faryal era scomparsa dalla sua casa martedì verso le 14. Il padre e la madre, non vedendola più, si erano messi a cercarla e, alla fine, avevano deciso di denunciarne la scomparsa alla Polizia. Gli agenti avevano ...

Orrore in Pakistan - Bambina di tre anni stuprata e uccisa : il corpo ritrovato in una scarpata : stuprata e uccisa a tre anni. Difficile dire altro. La cronaca racconta che si chiamava Faryal e che il corpicino martoriato è stato ritrovato in una scarpata vicina al villaggio dove abitava, in Pakistan, dopo che i genitori ne avevano denunciato la ...

Orrore - Bambina di tre anni stuprata e uccisa : il corpo ritrovato in una scarpata : stuprata e uccisa a tre anni. Difficile dire altro. La cronaca racconta che si chiamava Faryal e che il corpicino martoriato è stato ritrovato in una scarpata vicina al villaggio dove abitava, in Pakistan, dopo che i genitori ne avevano denunciato la ...

Incidente sulla pista da sci di Prato Nevoso - grave una Bambina di sei anni dopo una caduta : L'Incidente è avvenuto la mattina del 25 dicembre sulle piste da sci nei pressi di Mondovì. La bambina di sei anni è stata soccorsa e trasportata di urgenza con elicottero in ospedale a Torino. Le sue condizioni sarebbero gravi: ha un trauma cranico. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'Incidente.Continua a leggere

Roma - Bambina di 5 anni muore soffocata da un boccone di wurstel : Una bambina di cinque anni è morta a Roma soffocata da un boccone di wurstel andatole di traverso. La piccola era in auto con i genitori e stava mangiando un rustico con il wurstel quando dopo per un colpo di tosse il boccone le va di traverso. Inutili tutti i tentativi dei genitori di soccorrerla: la bambina viene ricoverata al Sant’Andrea. Ma i medici, constatata la gravità della situazione, decidono per il trasferimento d’urgenza al ...

Roma - Bambina di 5 anni morta soffocata da un wurstel dopo tre giorni di agonia : La macchina carica di giocattoli e di pacchetti natalizi e una croccante sfoglia di rustico col wurtel nelle mani. A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse,...

Bambina di due anni morta : lasciata senza cibo dalle madri - circondata dagli scarafaggi : La piccola Lauren Wade è morta di fame, circondata dagli scarafaggi, mentre viveva in condizioni che un detective ha definito: «Le peggiori che abbia mai visto». Aveva solo...