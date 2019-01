Top&Flop Inter – Da Politano a Nainggolan | promossi e bocciati del girone d’andata

sportfair

: 5?? Super goal ?? firmati @Cristiano per iniziare bene l'ultimo giorno dell'anno ?? By @Dugout ??… - juventusfc : 5?? Super goal ?? firmati @Cristiano per iniziare bene l'ultimo giorno dell'anno ?? By @Dugout ??… - forumJuventus : Ronaldo a Record: “Premi e record individuali non sono un’ossessione per me. Più importante contribuire ai successi… - OptaPaolo : 11 - Questo è il miglior 11 della Serie A nell'anno solare 2018 basato sui dati Opta. Top. #Opta2018 -

(Di martedì 1 gennaio 2019) L’ha giocato un ottimod’andata in Serie A, peccato per il rammarico dell’eliminazione dalla Champions League L’di Luciano Spalletti ha chiuso ild’andata della Serie A al terzo posto. Al giro di boa i nerazzurri si trovano dietro solo a Napoli e Juventus, due squadre più rodate della truppa di Spalletti che però sta effettuando tutti gli step necessari per tornare al vertice del calcio italiano. Peccato solo per l’eliminazione dalla Champions League, in unsì difficile, ma che si era messo molto bene ed è stato in bilico sino all’ultimo. Vediamo dunque migliori e peggiori di questo avvio in casa nerazzurra.TopMatteo: arrivato un po’ in sordina, con l’intento di giocarsi il posto con Keita e Candreva,ha sbaragliato la concorrenza diventando il titolarissimo della ...