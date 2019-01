Terremoto | scossa avvertita anche a Roma

romadailynews

: #Catania #31dic 15:00, dalla scossa di #terremoto del #26dic sono stati 1.300 gli interventi dei #vigilidelfuoco pe… - emergenzavvf : #Catania #31dic 15:00, dalla scossa di #terremoto del #26dic sono stati 1.300 gli interventi dei #vigilidelfuoco pe… - SkyTG24 : #UltimOra Scossa di #terremoto 4.2 con epicentro a L'Aquila #canale50 - TgLa7 : Scossa di #terremoto 4.1/4.6 con epicentro a L'Aquila -

(Di martedì 1 gennaio 2019) E’ statae nell’area metropolitana ladicon epicentro a Collelongo (L’Aquila) che è stata registrata pochi minuti fa dall’Ingv.Unadidi magnitudo 4.2 è avvenuto nella zona: 3 km W Collelongo (AQ), ad una profondità di 17 km. Lo registra l’Ingv sul sito “Ingv centro Nazionale Terremoti”.Il sisma è stato avvertito in una vasta area, da Avezzano a Sora e sino a Cassino e Frosinone. Grande allarme tra la popolazione con messaggi sui social network. Il, più debolmente è stato avvertitonella zona sud-est die nell’area metropolitana.“#1gen 19:37,di #ML 4.2 registrata a Collelongo”, in provincia dell’Aquila. “Al momento non sono pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazione ...